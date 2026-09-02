O fotografie cu Donald Trump costă cât o locuință: prețul cerut donatorilor la convenția republicană din Texas

Accesul la un eveniment mai restrâns, organizat sub forma unei mese rotunde cu liderul de la Casa Albă, este considerabil mai scump, potrivit publicației The Independent.

Convenția Republican National Committee (RNC), programată în 9 și 10 septembrie la Dallas, vine cu o serie de pachete destinate donatorilor, potrivit informațiilor dintr-o invitație consultată de presa americană.

Pentru o fotografie cu Donald Trump este indicată suma de 88.600 de dolari, în timp ce participarea la o masă rotundă alături de președintele SUA costă 250.000 de dolari.

O fotografie cu vicepreședintele JD Vance este mult mai ieftină, dar rămâne rezervată donatorilor cu resurse considerabile: 35.000 de dolari.

Și statutul de „delegat” vine cu un preț

Evenimentul este neobișnuit și prin faptul că republicanii organizează o convenție națională înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. În mod tradițional, astfel de reuniuni sunt asociate anilor în care au loc alegeri prezidențiale și sunt folosite inclusiv pentru oficializarea candidatului partidului la Casa Albă.

De această dată nu există un candidat prezidențial care trebuie nominalizat. Cu toate acestea, unele organizații republicane din statele americane au oferit statutul de „delegat onorific” pentru sume care pot ajunge la 20.000 de dolari.

Potrivit altor informații citate în articol, unii membri ai Camerei Reprezentanților ar trebui să achite 25.000 de dolari pentru participare, în timp ce anumite pachete premium ar ajunge până la 100.000 de dolari.

Costurile ridicate au provocat critici, însă reprezentanții republicani susțin că banii sunt necesari inclusiv pentru sprijinirea candidaților partidului implicați în curse electorale dificile în diferite regiuni ale Statelor Unite.

RNC spune că a strâns deja 42 de milioane de dolari

Republican National Committee estimează că aproximativ 30.000 de persoane vor participa la reuniunea din Dallas și susține că a strâns deja 42 de milioane de dolari, sumă care ar acoperi integral costurile evenimentului.

Convenția are loc într-un moment important pentru republicani, care încearcă să-și protejeze majoritățile restrânse din Congres înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Trump a ales să se implice direct în campania republicană și încearcă să-și mobilizeze electoratul în sprijinul candidaților partidului. Strategia implică însă și riscuri electorale, în condițiile în care scrutinul va decide raportul de forțe atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat.

Președintele american a admis, de altfel, că partidul aflat la Casa Albă are în mod tradițional dificultăți la alegerile de la jumătatea mandatului, sugerând în același timp că popularitatea sa personală poate fi diferită de cea a Partidului Republican.