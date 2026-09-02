Ucraina a cerut bani pentru noi rachete Patriot. UE analizează solicitarea

Anunțul a fost dat de Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, într-o conferință comună de presă alături de Mark Rutte, Secretarul General al NATO.

„Am primit o nouă cerere de plată. Aceasta se ridică la câteva miliarde de euro și ar acoperi apărarea aeriană a Ucrainei, inclusiv sistemele extrem de avansate de apărare aeriană PAC-3 Patriot”, a declarat Ursula von der Leyen, citată de Euronews.

Președintele Comisiei nu a dezvăluit suma exactă, pentru că ar putea crea presiuni asupra statelor membre de a aproba întreaga sumă cerută de Kiev, după cum a declarat pentru Euronews un oficial al Comisiei care a dorit să rămână anonim.

Țările UE trebuie acum să aprobe o derogare de la condițiile împrumutului de sprijin pentru Ucraina, care limitează aprovizionarea din surse non-europene la 35 % din valoarea unui produs de apărare, cu excepția cazului în care nu există o alternativă europeană disponibilă.

O parte din plată ar putea proveni și de la NATO, deși discuțiile erau încă în curs, a adăugat oficialul. Nu au fost solicitate alte derogări în cadrul acestei plăți, în afară de cea referitoare la sistemele Patriot.

UE analizează cererea Kievului

„Statele membre analizează în prezent solicitarea Ucrainei, dar pot spune că lucrurile evoluează în direcția corectă”, a declarat von der Leyen.

Conform relatărilor presei ucrainene, Kievul a solicitat Comisiei Europene să îi permită să cheltuiască aproximativ 2 miliarde de euro pe rachete interceptoare Patriot. Numărul de rachete care ar putea fi achiziționate cu această sumă ar depinde în primul rând de condițiile acordului. Pentru Kiev, însă, principala provocare nu este finanțarea, ci disponibilitatea.

Kievul riscă să rămână fără rachete

În iulie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina ar avea nevoie de cel puțin 140 de rachete interceptoare Patriot pentru a se apăra împotriva unui singur atac rus care ar implica aproximativ 70 de rachete balistice.

Solicitarea Kievului vine în contextul în care Rusia și-a intensificat, în ultimele săptămâni, atacurile aeriene asupra Ucrainei, lansând uneori până la 30 de rachete balistice într-o singură noapte și punând și mai multă presiune asupra stocurilor deja epuizate de rachete de interceptare ale Kievului.