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Nicușor Dan, mesaj pentru noua președintă a Estoniei: România și Estonia sunt parteneri apropiați

Președintele Nicușor Dan a felicitat-o pe Ülle Madise pentru alegerea în funcția de președintă a Estoniei și a subliniat relațiile strânse dintre cele două țări, precum și responsabilitatea comună pentru securitatea Flancului Estic al NATO.
Nicușor Dan, mesaj pentru noua președintă a Estoniei: România și Estonia sunt parteneri apropiați
Sursa foto: captură video Facebook/Administrația Prezidențială
Alexandra-Valentina Dumitru
02 sept. 2026, 17:40, Politic
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Șeful statului a transmis că România și Estonia sunt parteneri europeni apropiați și aliați NATO, cu o responsabilitate comună pentru securitatea regiunii.

„Felicitări, Ülle Madise, pentru alegerea dumneavoastră în funcția de președintă a Estoniei! România și Estonia sunt parteneri europeni apropiați și aliați NATO, uniți de o responsabilitate comună pentru securitatea regiunii noastre și a Flancului Estic al NATO, de la Marea Baltică la Marea Neagră”, a transmis Nicușor Dan, pe X.

Președintele României a adăugat că își dorește o colaborare strânsă cu noua președintă a Estoniei pentru aprofundarea parteneriatului dintre cele două țări.

„Aștept cu nerăbdare să colaborăm îndeaproape pentru aprofundarea parteneriatului nostru, în beneficiul securității și prosperității popoarelor noastre”, a mai spus șeful statului.

Ülle Madise, aleasă din primul tur

Parlamentul Estoniei, Riigikogu, a ales-o miercuri pe Ülle Madise în funcția de președintă a țării, din primul tur de scrutin. Madise a primit 71 de voturi, depășind majoritatea de 68 de voturi necesară pentru alegere, potrivit The Baltic Times.

La scrutin au participat 78 de parlamentari. Șapte buletine au fost lăsate necompletate, iar niciun vot nu a fost declarat nul.

Sursa foto: X @Riigikogu

Madise, care ocupa anterior funcția de cancelar al Justiției, a mulțumit pentru sprijinul și încrederea primite.

În discursul susținut înaintea votului, ea a vorbit despre nevoia de mai multă încredere în societate și a respins ideea ca statul să decidă în locul cetățenilor cum trebuie să trăiască, să gândească sau să își construiască viitorul.

Noua președintă a subliniat, de asemenea, poziția Estoniei în arhitectura de securitate europeană și apartenența țării la Uniunea Europeană și NATO.

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