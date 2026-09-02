România, solidară cu Germania după atacul cu drone de la Leipzig. Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE

Ilie Bolojan a transmis că România este pe deplin solidară cu Germania și a calificat incidentul drept un nou exemplu de comportament provocator al Rusiei față de Uniunea Europeană și statele membre.

„Guvernul României este pe deplin solidar cu Germania în urma atribuirii către statul rus a incidentului cu drone de la Leipzig. Acesta este un alt exemplu de comportament provocator al Rusiei față de UE și statele sale membre. Nu este un incident izolat, ci face parte dintr-un tipar mai larg de atacuri hibride. Rămânem uniți în hotărârea noastră de a ne consolida securitatea”, a transmis premierul interimar, pe X.

The Romanian Government stands in full solidarity with Germany following the attribution of the Leipzig drone incident to the Russian state. This is another example of Russia’s provocative behavior towards the EU and its Member States. It is not an isolated incident, but part of… — Ilie Bolojan (@Bolojan) September 2, 2026

Țoiu: „Aceste acțiuni nu vor rămâne fără răspuns”

Oana Țoiu a declarat că statele membre UE și aliații NATO trebuie să acționeze împreună după concluzia autorităților germane privind responsabilitatea Rusiei.

„În urma concluziilor autorităților germane potrivit cărora Rusia poartă responsabilitatea pentru atacul cu dronă de la Aeroportul Leipzig/Halle, acționăm în mod colectiv și ferm, în calitate de state membre ale UE și aliați NATO. România își exprimă solidaritatea deplină cu Germania și cu celelalte state europene care au fost martore la activități hibride, ingerințe sau provocări nesăbuite și persistente din partea Rusiei. România se numără printre aceste țări. Aceste acțiuni nu vor rămâne fără răspuns”, a transmis ministrul interimar de Externe, pe X.

Oana Țoiu a mai trimis că România a decis să-l convoace pe ambasadorul Rusiei la București la MAE.

„Am decis să-l convocăm pe ambasadorul Rusiei la București la Ministerul Afacerilor Externe al României. Mesajul nostru este clar: nu vom tolera acțiunile hibride ale Rusiei și vom răspunde uniți. Nu va exista impunitate. Descurajarea necesită atât pregătire, cât și disponibilitatea de a impune un cost real agresorului.”, a transmis ministrul interimar de Externe.

Following the German authorities’ determination that Russia holds responsibility for the drone attack at Leipzig/Halle Airport, we are acting collectively and strongly as EU Member States and NATO Allies. Romania stands in full solidarity with Germany and other European states… — Toiu Oana (@oana_toiu) September 2, 2026

Germania a identificat doi suspecți

Reacțiile oficialilor români vin după ce anchetatorii germani ar fi identificat doi suspecți în cazul tentativei de atac cu drone asupra unei aeronave ucrainene de transport de pe aeroportul Leipzig/Halle, incident produs pe 4 august.

Potrivit unei investigații, unul dintre suspecți este un bărbat născut în Rusia, care deține cetățenie letonă. Celălalt este un cetățean din Belarus care are și pașaport rusesc.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a afirmat că tentativa de atac a fost pregătită și executată cu un nivel ridicat de expertiză tehnică și cu resurse organizatorice importante. El a susținut că informațiile obținute indică persoane care ar fi acționat la comanda unor structuri de stat rusești și a descris suspecții drept agenți de nivel inferior.

Autoritățile germane investighează și posibilitatea ca în operațiune să fi fost utilizate mai multe drone decât se credea inițial. Până acum au fost recuperate integral sau parțial trei aparate.

Rusia respinge acuzațiile Germaniei și a calificat incidentul drept o provocare, acuzând autoritățile germane că alimentează o nouă campanie antirusească.