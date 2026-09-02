Rusia îl convoacă pe însărcinatul cu afaceri al Germaniei la Moscova. Berlinul este acuzat de „acțiuni rusofobe”

Ministerul rus de Externe a anunțat miercuri că însărcinatul cu afaceri al Germaniei la Moscova, Bernd Finke, a fost convocat în urma acțiunilor și declarațiilor „rusofobe”, făcute de guvernul german, notează AFP.

Motivul convocării

Convocarea diplomatului german are loc la o zi după ce Berlinul a anunțat măsuri împotriva Rusiei, în urma anchetei privind incidentul produs la 4 august pe aeroportul Leipzig.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a anunțat marți că autoritățile germane consideră Rusia responsabilă pentru atacul hibrid. O dronă care transporta un dispozitiv exploziv fusese descoperită în apropierea unei aeronave provenite din Ucraina.

Ministrul de Externe, Johann Wadephul, a catalogat sabotajul drept parte dintr-o serie continuă de tentative de destabilizare și agresiune.

Amenințări și acuzații virulente de la Moscova

Moscova a replicat și prin viceministrul de Externe, Aleksandr Grușko, a acuzat Berlinul că a ales calea escaladării și a susținut că liderii europeni ar sponsoriza „terorismul” ucrainean, în timp ce Moscova neagă implicarea.

De asemenea, fostul președinte rus, Dmitri Medvedev a amenințat Germania cu atacuri asupra fabricilor militare.

„Merită un atac direct asupra tuturor instalațiilor de producție de echipamente militare germane pentru clica banderiste. Și, foarte posibil, și alte locuri din Berlin”, a transmis Medvedev.