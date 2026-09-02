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Ilie Bolojan a discutat cu omologul său din Lituania. Securitatea Flancului Estic și relațiile economice, pe agenda discuției

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a discutat miercuri cu prim-ministrul Lituaniei, Mindaugas Sinkevičius. În cadrul convorbirii telefonice, cei doi șefi de Guvern au abordat subiecte precum securitatea regională, întărirea apărării pe Flancul Estic al NATO și cooperarea economică.
Ilie Bolojan a discutat cu omologul său din Lituania. Securitatea Flancului Estic și relațiile economice, pe agenda discuției
Sursa foto: Facebook
Radu Mocanu
02 sept. 2026, 17:41, Politic
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Securitatea Flancului Estic și misiunile de poliție aeriană

„Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe omologul său pentru preluarea mandatului și a subliniat că România și Lituania au relații foarte bune și poziții apropiate în dosarele europene importante, de la consolidarea Flancului Estic al NATO, până la sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova și extinderea Uniunii Europene”, se arată în comunicatul de presă emis de Guvern. 

Premierul Mindaugas Sinkevičius a transmis mulțumiri României pentru participarea activă la misiunea NATO de Poliție Aeriană Baltică desfășurată în Lituania și pentru contribuția constantă la consolidarea securității în zona Mării Baltice.  

Cei doi premieri au discutat și despre incidentele care afectează spațiul aerian și maritim din regiune, în contextul Războiului din Ucraina. 

„Ilie Bolojan a arătat că România urmărește consolidarea capacităților sale de apărare aeriană și că sprijinul aliaților rămâne important. Premierul român a subliniat, de asemenea, necesitatea menținerii Mării Negre pe agenda europeană de securitate”, notează Palatul Victoria

Prioritățile viitoarei Președinții a Consiliului UE și cooperarea economică

Un alt subiect abordat a fost Președinția lituaniană a Consiliului UE, care va avea loc în perioada ianuarie-iunie 2027. 

Printre prioritățile anunțate de Lituania se află consolidarea securității și apărării europene, extinderea Uniunii, creșterea competitivității, securitatea internă și consolidarea rezilienței democratice, dar și susținerea în continuare a Republicii Moldova, pe parcursul său spre aderarea la blocul comunitar. 

Totodată, cei doi premieri au discutat și despre relațiile economice dintre România și Lituania. 

Schimburile comerciale dintre cele două state au ajuns în 2025 la aproape 500 de milioane de euro, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum, iar datele pentru primele luni din 2026 indică menținerea acestei evoluții. 

„Premierul român a mulțumit, de asemenea, pentru sprijinul acordat de Lituania aderării României la OCDE. În încheierea convorbirii, Ilie Bolojan i-a adresat premierului lituanian invitația de a efectua o vizită în România”, se arată în încheierea comunicatului de presă. 

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