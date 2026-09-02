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Xi Jinping îndeamnă țările să se opună „ingerințelor externe” în Orientul Mijlociu

Președintele chinez Xi Jinping, aflat la prima sa vizită în Egipt în ultimii zece ani, a avertizat împotriva „ingerinței străine” în Orientul Mijlociu. Împreună cu omologul său egiptean Abdel Fattah al-Sisi, a cerut „soluții diplomatice” pentru a pune capăt definitiv ostilităților.
Xi Jinping îndeamnă țările să se opună „ingerințelor externe” în Orientul Mijlociu
Ioana Târziu
02 sept. 2026, 17:57, Știri externe
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Conflictul din Orientul Mijlociu a fost în centrul discuțiilor de la Palatul Al-Ittihadiya din Cairo.

Potrivit AFP, Xi Jinping și omologul său egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, au cerut „soluții diplomatice” pentru a pune capăt definitiv ostilităților.

Popoarele din Orientul Mijlociu, „stăpânii propriilor afaceri”

„Trebuie să susținem principiul conform căruia popoarele din Orientul Mijlociu sunt stăpânii propriilor afaceri și să ne opunem interferențelor externe”, a declarat președintele chinez.

De asemenea, el și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu țările din regiune pentru a asigura securitatea maritimă. Aceasta a fost perturbată de atacurile frecvente asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă strategică pentru comerțul global cu hidrocarburi.

Chinese President Xi Jinping and his wife Peng Liyuan step out of the airplane cabin upon arrival in Cairo, Egypt, on September 1, 2026. Xi landed in Cairo on Tuesday for a state visit to Egypt at the invitation of Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi. Photo by Xinhua/Shen Hong/ABACAPRESS.COM

China și Egiptul au semnat un acord de lansare a celei de-a treia faze a zonei industriale egipteano-chineze. Ea găzduiește deja 200 de companii și reprezintă investiții de aproximativ patru miliarde de dolari, potrivit autorităților.

Acest anunț, ale cărui detalii financiare nu au fost dezvăluite, va permite Beijingului să își consolideze și mai mult prezența în Zona Canalului Suez. Acest lucru vine într-un moment în care războiul dintre Statele Unite și Iran amenință comerțul maritim mondial, potrivit sursei citate.

Au fost semnate o serie de acorduri suplimentare, deși autoritățile egiptene nu au specificat conținutul acestora.

SUA a amenințat economia din Iran

Washingtonul a promis luna trecută că va paraliza economia iraniană, amenințând că va extinde sancțiunile, care ar putea viza și băncile chineze. China, un cumpărător important de petrol iranian, a promis, la rândul său, că își va apăra interesele.

Cu o întâlnire planificată între Xi Jinping și președintele american Donald Trump la sfârșitul lunii septembrie, Beijingul încearcă, de asemenea, să își consolideze legăturile cu țările din regiune apropiate de Washington.

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