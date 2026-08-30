Un sit preistoric excepțional, descoperit la câteva sute de kilometri de România: este mai vechi decât Stonehenge

Situl a fost identificat la Chleby, în regiunea Boemiei Centrale. Structura era formată dintr-un șanț circular cu un diametru de aproximativ 230 de metri și o adâncime de 2,5 metri, potrivit Live Science.

Arheologii au identificat 12 intrări dispuse în diferite puncte ale incintei. Specialiștii cred că pereții ar fi fost realizați din stâlpi de lemn, iar accesul în complex ar fi putut fi decorat cu cranii și coarne de taur, ipoteză susținută de oasele de animale găsite în șanț.

Taurul avea o puternică valoare simbolică în comunitățile agricole neolitice și era asociat, cel mai probabil, cu forța și fertilitatea.

Cele 12 intrări nu au fost amplasate întâmplător

Ceea ce face descoperirea cu adevărat neobișnuită este orientarea astronomică a construcției.

Potrivit echipei de cercetare, poziția intrărilor formează un sistem care permitea observarea unor momente importante din ciclurile Soarelui și Lunii. Printre acestea se numără răsăritul la solstițiul de vară, apusul la solstițiul de iarnă și pozițiile extreme ale Lunii pe orizont în cadrul ciclului său de aproximativ 18,6 ani.

Petr Krištuf, profesor de arheologie la University of West Bohemia și coordonatorul cercetării, a explicat că asemenea incinte circulare nu erau cunoscute în regiune pentru perioada respectivă, ceea ce face situl excepțional. El a remarcat și asemănarea principiului de orientare cu axa principală de la Stonehenge.

Situl și-a schimbat rolul de-a lungul mileniilor

Funcția ritualică a locului pare să se fi modificat în perioadele ulterioare. Cercetări mai vechi au scos la iveală morminte aparținând culturii Únětice din Epoca Bronzului, datate aproximativ între 2300 și 1600 î.Hr.

În Epoca Fierului, semnificația inițială a monumentului pare să fi dispărut complet. Șanțul a fost umplut treptat, iar pe locul fostului sanctuar a fost construită o așezare obișnuită.

Cercetările continuă, iar arheologii intenționează să analizeze solul pentru a identifica urmele chimice lăsate de oamenii care au folosit situl în diferite perioade.

Descoperirea adaugă o nouă piesă importantă în înțelegerea comunităților neolitice din Europa Centrală, o regiune relevantă și pentru preistoria spațiului carpato-danubian, unde au existat în aceeași epocă societăți agricole complexe.