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VIDEO. „Italia te așează”: românul care „făcea surf” printre colinele Toscanei

„Îmi place Italia pentru că te așează în viață”, spune Francisc Doboș, rememorând anii petrecuți în Peninsulă. Pentru preotul român, Toscana a însemnat nu doar peisaje spectaculoase, ci și drumuri parcurse cu geamul coborât, liniște, rugăciune și senzația că „făcea surf” printre coline.
VIDEO. „Italia te așează”: românul care „făcea surf” printre colinele Toscanei
Andreea Tobias
30 aug. 2026, 07:59, Life-Inedit
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Francisc Doboș rememorează cei opt ani petrecuți în Italia și felul în care această experiență i-a schimbat modul de a privi viața.

Toscana ocupă un loc aparte în amintirile sale, de la drumurile dintre Siena, Pienza și Val d’Orcia, parcurse cu geamul coborât, până la momentele în care se oprea să privească în liniște colinele și cerul plin de stele.

Pentru el, Italia înseamnă oameni, natură, credință și bucuria de a trăi, dar mai ales un ritm care l-a ajutat să fie mai liniștit, mai detașat și mai puțin încrâncenat.

Puteți citi interviul pe Mediafax Italia:

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