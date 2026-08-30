VIDEO. „Italia te așează”: românul care „făcea surf” printre colinele Toscanei

Francisc Doboș rememorează cei opt ani petrecuți în Italia și felul în care această experiență i-a schimbat modul de a privi viața.

Toscana ocupă un loc aparte în amintirile sale, de la drumurile dintre Siena, Pienza și Val d’Orcia, parcurse cu geamul coborât, până la momentele în care se oprea să privească în liniște colinele și cerul plin de stele.

Pentru el, Italia înseamnă oameni, natură, credință și bucuria de a trăi, dar mai ales un ritm care l-a ajutat să fie mai liniștit, mai detașat și mai puțin încrâncenat.

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