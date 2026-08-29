Truc ușor și ieftin. Cum poate fi îndepărtat calcarul din duș fără produse chimice

Depunerile de calcar apar rapid în baie, mai ales în zonele care intră constant în contact cu apa. Para de duș este printre obiectele frecvent afectate, iar în timp depunerile pot înfunda orificiile și pot reduce debitul apei. Potrivit Express care îi citează pe specialiștii de la Mira Showers, există o metodă simplă, cu ingrediente pe care multe persoane le au deja în casă.

Experții recomandă folosirea oțetului alb sau a sucului de lămâie pentru îndepărtarea calcarului. Potrivit acestora, acidul acetic din oțet și acidul citric din lămâie pot ajuta la dizolvarea depunerilor, fără să fie nevoie de produse abrazive care ar putea deteriora finisajele obiectelor sanitar,.

„Cel mai bine este că probabil ai deja tot ce îți trebuie pentru a îndepărta calcarul din locuință. Acidul citric din lămâie sau acidul acetic din oțet reprezintă cea mai bună armă”, au explicat specialiștii.

Cum se curăță para de duș cu oțet sau lămâie

Dacă para de duș este fixată și nu poate fi demontată, o lavetă curată poate fi îmbibată în oțet alb sau suc de lămâie și apoi înfășurată în jurul zonei cu depuneri. Laveta poate fi fixată cu un elastic și lăsată să acționeze aproximativ o oră.

După acest interval, depunerile înmuiate pot fi șterse. Pentru zonele în care calcarul este mai persistent, procedura poate fi repetată, iar suprafața poate fi frecată ușor, cu atenție pentru a nu zgâria finisajul.

Specialiștii mai recomandă ca para de duș să fie curățată în mod regulat, cel puțin o dată pe lună. În cazul unei pere de duș detașabile, aceasta poate fi scoasă și lăsată la înmuiat în oțet alb timp de cel puțin 30 de minute, de preferat aproximativ o oră. După aceea, trebuie clătită bine, iar eventualele resturi de calcar pot fi îndepărtate cu o periuță veche de dinți.

Ce se poate face când depunerile sunt foarte mari

Pentru calcarul persistent poate fi folosit și un aparat de curățat cu abur. Practic, depunerile care nu sunt foarte groase pot fi îndepărtate cu abur, fără frecare manuală intensă.

„Dacă depunerile de calcar nu sunt încă foarte abundente, le poți îndepărta destul de ușor cu un aparat de curățat cu abur, fără operațiuni manuale obositoare”, recomandă Kärcher.

Pentru suprafețele delicate, precum cromul și oțelul inoxidabil, este indicată utilizarea cu atenție a duzei pentru spații mici, deoarece peria poate zgâria finisajul. În cazul depunerilor foarte groase, Kärcher recomandă aplicarea unei soluții de curățare pe bază de lămâie, lăsată să acționeze aproximativ 30 de minute înainte de folosirea aparatului cu abur.

Un truc cu cartoful pentru geamul dușului

Experții au și alte metode inedite de curățare a băii. Atrage atenția un truc mai puțin obișnuit pentru geamul cabinei de duș: folosirea unui cartof.

Metoda presupune tăierea unui cartof în două și frecarea părții tăiate pe suprafața de sticlă, în mișcări circulare. După câteva minute, geamul este clătit cu apă călduță și șters cu o lavetă din microfibră. Explicația oferită pentru acest truc este legată de substanțele din cartof despre care se spune că pot contribui la desprinderea murdăriei și a grăsimii.