Raport-șoc al poliției spaniole: Marocul ar fi orchestrat valul de migranți din Ceuta, în care au murit peste 100 de oameni

Un raport șocant al Poliției Naționale spaniole contrazice versiunea oficială a guvernului de la Madrid privind valul masiv de migranți care a invadat Ceuta la sfârșitul lunii iulie și indică implicarea directă a autorităților marocane, scrie Euractiv, care citează El Español.

Potrivit documentului, jandarmii marocani ar fi coordonat deplasarea a zeci de mii de migranți către frontiera enclavei spaniole, într-o operațiune menită să pună presiune pe forțele de securitate și să destabilizeze granița dintre Maroc și Uniunea Europeană.

Intrarea masivă de migranți a fost monitorizată de agenți marocani

Raportul a fost întocmit de Centrul Național pentru Imigrație și Frontiere (CENIF) al Poliției Naționale și a fost solicitat de Curtea Națională a Spaniei, în contextul unei anchete preliminare privind criza de frontieră.

Documentul, dezvăluit de El Español, susține că „planificarea și executarea” intrării masive de migranți în Ceuta, în zilele de 30 și 31 iulie, au fost monitorizate de agenți marocani aflați la fața locului.

Potrivit raportului, aproximativ 72.000 de persoane au ajuns în zona frontierei în cele două zile, în timp ce autoritățile locale estimează numărul la circa 80.000.

Peste 100 de oameni și-ar fi pierdut viața în timpul crizei.

Poliția: operațiunea ar fi urmărit să copleșească forțele spaniole

Unitatea de informații a Poliției Naționale spaniole apreciază că mobilizarea unui număr atât de mare de persoane către frontieră a avut ca scop copleșirea forțelor de securitate din Ceuta.

Raportul leagă această strategie de revendicările teritoriale ale Marocului asupra Ceutei și Melillei, cele două enclave spaniole de pe teritoriul nord-african.

Potrivit documentului, obiectivul autorităților marocane ar fi fost să „încalce” frontiera dintre Spania și Uniunea Europeană „sub pretextul unei crize migratorii”.

Disputele teritoriale ar fi un factor esențial în criză

Un element considerat relevant de anchetatori este faptul că aproximativ 70.000 dintre persoanele care au intrat în Ceuta s-au întors voluntar în Maroc în doar câteva ore.

Jorge Dezcallar, fost ambasador al Spaniei în Maroc și fost director al Centrului Național de Informații (CNI), avertizase anterior că disputele teritoriale dintre cele două țări ar putea reprezenta un factor important în criză.

El considera că Rabatul ar fi putut încerca să „testeze apele”, profitând de percepția unui guvern slab la Madrid.

Madridul a susținut că traficanții și dezinformarea au provocat criza

Dezvăluirile raportului pun presiune asupra guvernului socialist condus de Pedro Sánchez, care a evitat până acum să acuze direct Marocul pentru organizarea valului de migranți.

În timpul crizei, Sánchez a calificat afluxul masiv drept o „încălcare a integrității teritoriale” a Spaniei. În același timp, însă, Madridul nu a luat măsuri concrete împotriva Rabatului, iar ambasadorul Marocului nu a fost convocat pentru explicații.

Versiunea oficială susținută de Spania și Maroc a pus responsabilitatea în principal pe seama rețelelor de trafic de persoane și a dezinformării de pe rețelele sociale.

Această explicație a fost însă contestată de membri ai forțelor de securitate și de experți spanioli.

Raportul CENIF pune acum sub semnul întrebării această versiune și indică o posibilă acțiune coordonată a autorităților marocane.

Ministrul de Interne cere verificarea raportului

Dezvăluirile au determinat guvernul spaniol să ceară clarificări. Ministrul de Interne Fernando Grande-Marlaska i-a solicitat directorului general al Poliției Naționale, Francisco Pardo, să îl informeze cât mai rapid cu privire la conținutul raportului și la „veridicitatea” informațiilor din document.

Ministerul de Interne a transmis că aceste informații, considerate „esențiale”, ar fi trebuit să fie comunicate imediat guvernului și membrilor Consiliului Național de Securitate, organismul care îl consiliază pe premier în gestionarea crizelor.

Raportul se află în prezent în mâinile judecătoarei Maria Tardón și ale procurorilor.

Aceștia urmează să decidă dacă există suficiente elemente pentru deschiderea unei anchete judiciare.