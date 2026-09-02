Criză în Armata SUA. Dronele schimbă războiul, dar Hegseth insistă pe „spiritul războinicului”

O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru CNN că, atunci când și-a înaintat demisia, Driscoll a invocat „îngrijorări legate de administrație cu privire la transformarea și pregătirea Armatei și blocarea acestor eforturi de către Hegseth, în special prin demiterea generalilor responsabili de ele”.

Driscoll a anunțat marți seară că miercuri va fi „ultima sa zi completă în funcție”.

Critici privind modernizarea Armatei SUA

Mai multe surse au fost de acord cu îngrijorările exprimate de Driscoll. Hegseth afectează eforturile Armatei de a se moderniza și de a se adapta mediului de luptă al secolului XXI – în care războiul cu drone devine tot mai important – prin demiterea sau îndepărtarea liderilor care coordonau aceste eforturi.

„Este esențial să ai lideri-cheie care înțeleg tehnologia și au temperamentul necesar pentru a lucra cu industria și a transforma acest lucru în capacități militare”, a declarat un fost oficial de rang înalt al Armatei. „Când îi concediezi pe acești oameni din motive arbitrare, apare confuzie și se creează un vid… Armata traversează în prezent o perioadă de turbulențe.”

Presiuni politice și „războaiele culturale”

Oficiali militari americani de rang înalt au recunoscut în discuții private că s-au confruntat cu ceea ce poate fi caracterizat drept presiune politică în timpul mandatului lui Hegseth, în special atunci când acesta a acordat prioritate problemelor de „război cultural”, și și-au exprimat îngrijorarea cu privire la recentele sale eforturi de a concedia sau îndepărta lideri militari și civili.

Un oficial din domeniul apărării aflat în Europa a declarat pentru CNN că, deși Hegseth a vorbit despre reformarea tehnologică și a emis anterior directive privind sistemele fără pilot, în practică acesta și conducerea Pentagonului par mai concentrați pe probleme culturale decât pe modernizare.

Purtătorul de cuvânt principal al Pentagonului, Sean Parnell, a respins acuzațiile, calificând drept „o invenție totală” afirmația că Hegseth nu se concentrează pe modernizare și susținând că „întregul Departament” este unit în jurul viziunii sale.

Armata riscă să rămână fără lideri confirmați

În prezent, Armata SUA are cinci generali activi cu patru stele. Hegseth a declarat încă de la începutul mandatului său că intenționează să reducă numărul generalilor și amiralilor cu patru stele, măsură susținută și în trecut de alte persoane. Surse și experți au declarat însă pentru CNN că demiterile recente nu par să fie motivate de o strategie mai amplă.

Odată cu demisia lui Driscoll, Armata va rămâne în curând fără un șef de stat major și fără un secretar confirmați, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la viitorul structurii militare, în timp ce războiul cu Iranul continuă, iar provocările majore privind modernizarea rămân.

Mike O’Hanlon, titularul catedrei Philip H. Knight pentru apărare și strategie din cadrul Brookings Institution, consideră că Hegseth „perturbă” procesul și „pierde din ritm” prin îndepărtarea unor ofițeri foarte respectați și eficienți.

„Este atât de obsedat de aceste răfuieli și lupte false”, a spus O’Hanlon.

Accent pe „restabilirea spiritului războinicului”

Mandatul lui Hegseth a fost marcat în mare parte de poziția sa agresivă în privința problemelor sociale și a așa-numitelor „războaie culturale”. El i-a atacat pe militarii și liderii pe care îi consideră „woke”. Printre primele sale măsuri în funcție s-au numărat susținerea schimbării denumirii Departamentului Apărării în Departamentul Războiului și revenirea unor baze militare ale Armatei la denumiri din perioada Confederației, deși numele au fost atribuite unor persoane diferite care purtau aceleași nume.

În octombrie anul trecut, Hegseth i-a reunit pe cei mai importanți generali și lideri militari și i-a criticat dur în legătură cu standardele de pregătire fizică, bărbile și transformarea armatei în „departamentul woke”, care sărbătorea „lunile identității, birourile DEI, bărbații în rochii”.

De atunci, Hegseth a revenit în mod repetat la aceleași afirmații. În august, în timpul unei intervenții în Panama, el a criticat administrația Biden pentru „promovarea unor priorități precum problemele de gen, femeile, pacea și securitatea, schimbările climatice și diversitatea – bărbați în rochii”.

Luna trecută, Hegseth a declarat că Pentagonul „restabilește spiritul războinicului”.

Generalii care au plecat din funcție

Sursele au indicat, de asemenea, demiterea sau plecarea forțată a șefului Statului Major al Armatei, Randy George, a fostului comandant al Armatei SUA pentru Europa și Africa, generalul Christopher Donahue, precum și a fostului comandant al Comandamentului pentru Transformarea și Instruirea Armatei SUA, generalul David Hodne. Aceste plecări sunt considerate deosebit de îngrijorătoare deoarece cei trei se concentrau pe adaptarea Armatei pentru viitor.

În Europa, Donahue lucra rapid pentru a învăța din experiența ucrainenilor în războiul cu drone și pentru a identifica modalități de echipare a militarilor americani cu tehnologii ieftine, dar letale, capabile să contracareze tipul de atacuri lansate de Iran în Orientul Mijlociu în ultimele luni. Fost comandant al Delta Force, Donahue era considerat unul dintre cei mai promițători generali ai Armatei.