Lovit de fulger în timp ce mergea spre mașină. Bărbatul a scăpat miraculos

Un bărbat din New York a scăpat ca prin minune, după ce a fost lovit de fulger pe stradă. Americanul se îndrepta spre mașina sa, pe Staten Island, și mergea cu umbrela în mână, în timp ce orașul era afectat de ploi torențiale.

Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere ale unei case din apropiere, potrivit Le Figaro.

Șocat, bărbatul a încercat să se adăpostească în locuință, iar proprietarul i-a acordat imediat primul ajutor.

În mod miraculos, Thomas Fahmy nu a suferit arsuri vizibile sau răni grave în urma impactului, însă a fost transportat la spital, unde a rămas peste noapte sub supraveghere medicală.