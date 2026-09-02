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O țară din UE își mută zeci de tone de aur din SUA și Canada. Banca centrală invocă tensiunile geopolitice

Banca centrală a Țărilor de Jos a decis să repoziționeze o parte importantă din rezerva națională de aur, reducând cantitățile păstrate în Statele Unite și Canada. Instituția spune că măsura are legătură cu creșterea incertitudinilor geopolitice.
O țară din UE își mută zeci de tone de aur din SUA și Canada. Banca centrală invocă tensiunile geopolitice
Sursa foto: Mediafax Foto/ DPA/Hepta
Oana Antipa
02 sept. 2026, 16:13, Știri externe
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De Nederlandsche Bank (DNB) a anunțat miercuri transferarea a 86 de tone de aur din rezervele aflate în Statele Unite și Canada către Londra, relatează Euronews.

Banca centrală olandeză a explicat că aurul depozitat în capitala britanică poate fi tranzacționat mai ușor decât cel păstrat la New York sau Ottawa, ceea ce îi conferă instituției o capacitate mai mare de reacție în situații excepționale.

„Trebuie să ne consolidăm reziliența”

Președintele DNB, Olaf Sleijpen, a declarat că operațiunea îmbunătățește posibilitatea de utilizare a rezervelor. Banca nu anticipează că va fi nevoită efectiv să recurgă la aur, însă consideră necesară creșterea gradului de pregătire în actualul context internațional.

Rezerva totală de aur a Țărilor de Jos era de 612,4 tone la sfârșitul anului 2025 și avea o valoare estimată la 72,2 miliarde de euro.

Înaintea operațiunii, 31,3% din aurul olandez era depozitat la New York, iar alte 19,7% se aflau în Ottawa.

După repoziționare, ponderea cumulată a aurului păstrat în SUA și Canada a coborât la 18,5%. În schimb, Londra a ajuns să găzduiască 32,1% din rezerva olandeză, comparativ cu 18,1% anterior.

Alte 30,8% din aur rămân depozitate chiar în Țările de Jos.

Cum au fost mutate cele 86 de tone

Operațiunea nu a presupus transportarea fizică a întregii cantități de 86 de tone peste Atlantic. Banca centrală a combinat tranzacții de cumpărare și vânzare cu transferuri efective de lingouri.

Peste 27 de tone de aur fizic au fost transportate din SUA și Canada la Zeist, în Țările de Jos. O cantitate echivalentă a fost apoi mutată din Zeist la Londra.

Prin această metodă, DNB a evitat inclusiv necesitatea topirii lingourilor și a redus riscurile asociate transportului fizic al unei cantități foarte mari de metal prețios.

Decizia băncii olandeze readuce în atenție importanța rezervelor de aur pentru băncile centrale într-o perioadă marcată de tensiuni geopolitice. Dincolo de valoarea sa financiară, aurul rămâne un activ strategic pe care autoritățile monetare îl păstrează inclusiv pentru situații de criză, iar amplasarea geografică a rezervelor poate deveni, la rândul său, o componentă a politicii de gestionare a riscurilor.

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