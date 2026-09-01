Plan Roșu la Saturn: Zeci de persoane, inclusiv copii, acuză stări de rău la un hotel

UPDATE: 20 de adulți și 8 minori raportează stări de rău

Conform ISU Constanța, în momentul de față, 20 adulți și 8 minori acuză stare de rău.

Aceștia sunt asistați medical la fața locului.

Știre inițială

Potrivit ISU Constanța, aproximativ 30 persoane acuză stare de rău, la un hotel din statiunea Saturn.

Având în vederea numărul mare de persoane implicate, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Pentru gestionarea eficientă a situației, au fost alocate:

1 autospecială de stingere;

3 autospeciale pentru transport personal și victime multiple;

3 microbuze;

1 ambulanță SMURD;

4 ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță.

Până la ora 21:11, au fost asistate medical 12 persoane, dintre care 9 adulți și 3 minori.

La ora 21:19, au primit îngrijiri medicale alți 4 minori, în zona de triaj.

Până la momentul actual, doi adulți, dintre care o femeie și un bărbat, au fost preluați de ambulanța SAJ și transportați la spital.

În acest moment, la spital vor pleca în total 6 persoane (3 cu SAJ și 3 cu ATPVM), dintre care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 minori.