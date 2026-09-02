PSD ironizează USR după condamnarea lui Clotilde Armand: Penalii și condamnații buni din USR rezistă

Partidul Social Democrat a acuzat Uniunea Salvați România de dublu standard în privința justiției și a propriilor membri care au fost condamnați.

„Acum e oficial! Avem o nouă specie de penali: „Penalii buni din USR” Doar penalii din alte partide sunt răi și trebuie să facă „pasul în spate” din politică. Doar condamnații din alte partide trebuie să plece ca să nu păteze integritatea clasei politice. Și doar în cazul penalilor răi, justiția este bună și corectă, iar deciziile instanțelor nu trebuie comentate!”, a transmis pe Facebook formațiunea condusă de Sorin Grindeanu.

Acuzații de ipocrizie

Social-democrații susțin că liderii USR sunt prezentați ca victime a „justiției capturate”.

„Penalii din USR sunt buni. La fel și condamnații pentru conflict de interese. Ei, sărăcuții, sunt victime ale „justiției capturate” și ale instituțiilor politizate! În cazul lor, hotărârile instanțelor sunt abuzive, nedrepte și neconstituționale”, continuă mesajul publicat de PSD.

Aceștia au ironizat și sloganul și inițiativa USR „Fără penali în funcții publice”. „Însă, penalii și condamnații buni din USR rezistă și se luptă pentru democrație! Deci trebuie să fie primii pe listele electorale ale USR și să ocupe funcții publice! Sloganul USR rămâne în vigoare, dar cu o completare: „Fără penali în funcții publice! Cu excepția celor din USR”, a conchis PSD.

Condamnare cu amânare și interdicții pentru Clotilde Armand

Reacția vine pe fondul sentinței instanței de fond, prin care fostul primar al Sectorului 1 a primit o pedeapsă de 1 an de închisoare pentru folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane în formă continuată.

Instanța a stabilit pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi aleasă în autoritățile publice pentru trei ani și a dispus confiscarea sumei de 18.720 de lei de la Clotilde Armand.