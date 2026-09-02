Grindeanu, atac dur la adresa PNL și USR privind scandalul din Camera Deputaților: „România nu are un Guvern. Ei au însă alte urgențe”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac dur la adresa PNL și USR, după ce ambele formațiuni au anunțat marți că vor ataca la CCR hotărârea prin care AUR și SOS România au primit locuri în conducerea Camerei Deputaților.

Într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, Grindeanu susține că PNL și USR sunt preocupate de funcții și a subliniat că și PSD a pierdut, la rândul său, o funcție în conducerea Senatului, fără a bloca activitatea Parlamentului.

„România nu are un Guvern. PNL și USR au însă alte urgențe: funcțiile, banii și puterea. Au pierdut câte un post în conducerea Camerei Deputaților și au declanșat circul: boicot, acuzații, alianțe inventate peste noapte și, brusc, democrația este pusă în pericol. Totul pentru două funcții.

PSD a pierdut, la rândul său, o funcție în conducerea Senatului. Nu a blocat Parlamentul și nu a inventat o criză politică pentru un post în minus”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Grindeanu: Regulile sunt bune cât timp le convin

În același mesaj, liderul PSD a mai acuzat PNL și USR de „minciună”, „dublu standard” și lipsă de responsabilitate și afirmă că cele două formațiuni invocă apărarea democrației doar atunci când rezultatul politic nu le este favorabil.

„PNL și USR ne-au obișnuit deja cu minciuna ridicată la rang de argument, dublul standard transformat în principiu și lipsa de responsabilitate prezentată drept reformă. Regulile sunt bune cât timp le convin. Când rezultatul nu le mai convine este în pericol chiar democrația! Dacă tot vorbesc despre alianțe, despre care alianță vorbesc? Despre cea cu partidul din mila căruia domnul Bolojan își prelungește abuziv șederea în scaunul de premier, după ce Guvernul său a fost demis de Parlament? PNL și USR își plâng funcțiile, în timp ce românii așteaptă un Guvern”, a mai spus social-democratul.

În final, Grindeanu a reiterat faptul că formațiunea pe care o conduce dorește să fie creată o majoritate parlamentară „pentru a da României un Guvern”.

De unde a pornit disputa

Marți, USR și PNL au anunțat că vor ataca la CCR hotărârea prin care AUR și SOS România au primit locuri în conducerea Camerei Deputaților.

USR și PNL susțin că modificarea componenței Biroului Permanent nu poate fi făcută cu încălcarea regulilor constituționale și parlamentare privind reprezentarea grupurilor politice.

Deputatul USR Cătălin Drulă, vicepreședinte al Camerei Deputaților, a criticat la rândul său votul și a atras atenția că noua formulă a conducerii Camerei a fost posibilă și cu voturile UDMR și ale reprezentanților minorităților naționale.

Potrivit lui Drulă, „rezultatul este foarte simplu și poate fi măsurat: extremiștii au acum patru voturi – trei AUR și unul SOS – din cele 12 voturi ale Biroului Permanent al Camerei Deputaților. Ni s-a vorbit despre stabilitate, responsabilitate și proeuropenism. Astăzi vedem cum arată în practică această «stabilitate»: PSD deschide ușa conducerii Parlamentului pentru AUR și SOS și le oferă o treime din voturile Biroului Permanent”.

PNL și USR boicotează miercuri toate activitățile parlamentare de la Camera Deputaților

Liderii deputaților PNL și USR, Gabriel Andronache și Diana Stoica, au anunțat miercuri că parlamentarii celor două partide vor boicota, pe parcursul zilei, activitățile Camerei Deputaților.

Liderii PNL și USR acuză PSD, AUR și SOS de încălcarea regulamentului Camerei Deputaților și a unor decizii ale Curții Constituționale.

Gabriel Andronache a susținut că situația reprezintă „începutul sau semnele instaurării unei modalități autoritare de conducere a statului român”.

„De aceea vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare, cu excepția activităților de la grup. Nu vom fi prezenți în ședința Camerei Deputaților, nu vom fi prezenți la votul final, nu vom fi prezenți la ședințele comisiilor de astăzi și nici la ședința Biroului Permanent și, de asemenea, la ședința Comitetului Liderilor”, a precizat liderul deputaților PNL.

La rândul său, lidera deputaților USR, Diana Stoica, a afirmat că au trecut peste 120 de zile de când PSD și AUR „au dat jos Guvernul Bolojan” și a acuzat cele două partide că acționează împreună în Parlament.

„Se fac peste 120 de zile de când PSD și AUR au dat jos Guvernul Bolojan. Acela a fost începutul acestui amantlâc, care ieri am văzut că s-a oficializat în plenul Parlamentului, prin încălcarea Constituției, prin încălcarea regulamentului. Culmea, PSD și extremiștii au beneficiat și de votul UDMR și al minorităților în acest abuz”, a declarat Stoica.

Poziția PSD după acuzațiile formulate de PNL și USR

Miercuri, la Parlament, deputatul PSD Mihai Ghigiu a respins acuzațiile lansate de PNL și USR, spunând că schimbarea rotației pentru funcțiile de secretar din Biroul permanent al Camerei Deputaților nu reprezintă o „înțelegere între PSD și AUR”.

„A fost o chestiune cât se poate de regulamentară. Statutul Camerei Deputații și regulamentul Camerei Deputaților spune foarte clar că acele fracții de mandate se împart grupurilor politice în funcție de dimensiune și se stabilește rotația conform înțelegerii liderilor de grup. Ieri fix asta s-a întâmplat, s-a stabilit o altă rotație față de ce a stabilit în urmă cu un an și ceva. Liderii de grupul majoritate, care reprezintă majoritatea deputaților, au hotărât această nouă rotație. Deci nu a fost nimeni, nu i s-a luat nimănui o funcție, nu i s-a luat nimănui vreun drept, ci efectiv s-a stabilit o altă formă de rotație a celor care exercită funcția de secretar ai Camerei”, a declarat Alexandru Mihai Ghigiu.