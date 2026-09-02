Legea care îi scapă pe elevii de clasa a VIII-a de dublul examen, dezbătută la Senat. Aleșii dau votul final săptămâna viitoare

UPDATE 13:28 Votul final din Senat, pe 8 septembrie

Votul final din Senat pentru modificarea Legii Învățământului Preuniversitar are loc marți, 8 septembrie. Senatul are calitatea de cameră decizională, mai apoi legea urmând să meargă spre promulgare.

Știrea inițială

Parlamentul decide abrogarea dublului examen de care s-ar fi lovit elevii care termină clasa a VIII-a, începând de vara viitoare. Propunerea inițială era de amânare acestui examen cu patru ani, însă senatorii și-au asumat consolidarea examenului de Evaluare Națională.

„Nu există culoare politică când e vorba de copiii României”, a declarat Ștefan Pălărie, senator USR.

Modificarea Legii Învățământului, amânată de legislativ până astăzi

Proiectul care avea ca scop salvarea elevilor care termină clasa a VIII-a de susținerea a două examene începând de vara viitoare a intrat în dezbaterea Parlamentarilor încă din luna august, în sesiune extraordinară.

După ce a trecut de Camera Deputaților, propunerea s-a blocat la Senat, unde aleșii USR și PSD nu s-au putut pune de acord pe amendamente. A urmat o amânare de o săptămână, în care senatorii au ales anularea definitivă a examenului.

Ce au spus senatorii în comisia de specialitate

La dezbaterile din Comisia pentru învățământ a Senatului au participat atât membrii, cât și reprezentanți ai elevilor și părinților, dar și un fost ministru al Educației.

„Unde se regăsesc anumite discipline, noi, cei de la PSD, ne-a făcut să ne gândim că poate o prorogare cu o analiză mai exactă a impactului asupra unui potențial examen, pentru că nici unul dintre noi nu era de acord cu două examene și nu este de acord în continuare cu două examene”, a declarat președintele comisiei.

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, care începuse pregătirea metodologiei pentru aceste două examene, anunța că Parlamentul va trebui să adopte și un amendament care să permită abrogarea examenului pentru anul școlar în curs. Și acesta a fost inclus în lege de senatori miercuri.

„Suntem de acord cu abrogarea și ne luăm angajamentul și noi, dar și Ministerul, indiferent cine va fi la minister, să reevaluăm evaluarea națională. Examen de capacitate, pentru că trebuie să fie, în primul rând, să acorde șanse egale chiar tuturor copilor, indiferent că provin din mediul rural sau că provin din mediul urban”, a mai spus Ștefan Pălărie.

Comisia a decis în unanimitate eliminarea examenului paralel, iar inițiativa legislativă merge în plen, pentru votul Senatului.