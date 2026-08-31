Ministrul Educației pregătește regulile pentru al doilea examen de la finalul clasei a VIII-a. Parlamentul întârzie cu adoptarea legii care ar amâna admiterea la liceu

Mihai Dimian, ministru interimar al Educației, anunță că începe procedura pentru stabilirea regulilor, dar și a calendarului după care se vor desfășura cele două examene pentru elevii care termină clasa a VIII-a vara viitoare.

Parlamentul nu a reușit să adopte săptămâna trecută legea care i-ar fi scutit pe elevii din an terminal de examenul de admitere la liceu, pe lângă Evaluarea Națională. Proiectul s-a blocat la Senat, unde aleșii au decis să îl retrimită la comisie.

„Până la modificarea și intrarea în vigoare a legii, Ministerul Educației și Cercetării are obligația de a aplica legea aflată în vigoare. În acest sens, Ministerul trebuie să publice calendarul repartizării și admiterii și metodologia-cadru corespunzătoare. De aceea, mâine vor fi discutate în Comisia de dialog social metodologia revizuită și calendarul admiterii”, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook.

Scandalul politic aduce emoții elevilor care termină gimnaziul

Cei vizați de noua schimbare sunt elevii care își finalizează studiile gimnaziale în următorul an școlar, 2026-2027. La ultima dezbatere din plenul Parlamentului, senatorii USR și PSD s-au certat pe amendamente.

„Propunerea legislativă privind abrogarea sau prorogarea prevederilor referitoare la posibilitatea organizării, de către anumite licee și pentru anumite specializări, a unui concurs separat de admitere pentru maximum 50% dintre locuri a avut, săptămâna trecută, un traseu sinuos în Parlament”, a mai precizat Dimian despre ce s-a întâmplat în Parlament.

Care este amendamentul-lipsă de pe masa senatorilor

Ministrul mai atrage atenția senatorilor și asupra unei modificări care lipsește din actuala propunere. El spune că dacă senatorii nu decid să formuleze și o derogare explicită, legea va intra în vigoare începând cu anul școlar 2027-2028.

„Dacă Parlamentul dorește ca abrogarea sau prorogarea să producă efecte încă din anul școlar 2026–2027, propunerea legislativă trebuie să conțină și o derogare explicită de la art. 10 alin. (2) din Legea învățământului preuniversitar. În lipsa unei asemenea derogări, modificările aduse Legii învățământului preuniversitar intră în vigoare, potrivit acestui articol, începând cu prima zi a anului școlar următor celui în care sunt adoptate, ceea ce ar însemna anul școlar 2027–2028”, mai subliniază ministrul Educației.

Cu doar o săptămână înainte ca elevii să înceapă școala, propunerea social-democraților va reintra în discuții tot marți, 1 septembrie, în același timp în care la ministrul Educației va stabili în Parlament regulile acestui examen de admitere.