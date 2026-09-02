Tanczos Barna: UDMR ar putea susține inclusiv un guvern minoritar condus de PSD. „Responsabilitatea de a da un guvern este extraordinar de importantă”

Singura variantă exclusă categoric este, potrivit acestuia, participarea AUR la majoritatea care ar susține viitorul Cabinet.

Tanczos Barna a avertizat că prelungirea actualei perioade de interimat afectează funcționarea Executivului și a făcut apel la partidele parlamentare să găsească rapid o formulă capabilă să asigure o majoritate.

„Cert este că această situație nu trebuie continuată mai departe. Eu, în calitate de ministru interimar la Agricultură, vă spun că nu se poate guverna așa. Nu se poate lucra eficient așa. Și această stare de guvernare prin interimare și prin miniștri interimari trebuie să înceteze în cel mai scurt timp posibil și cineva trebuie să formeze o majoritate”, a declarat Tanczos Barna la Euronews.

Acesta a apreciat că România se confruntă cu o situație politică nouă pentru țară, dar întâlnită deja în alte state europene, unde fragmentarea Parlamentului a făcut dificilă construirea și menținerea unor coaliții stabile.

Tanczos Barna: O majoritate cu AUR, „cel mai greu compromis posibil”

În ceea ce privește variantele aflate în discuție pentru formarea unei majorități, reprezentantul UDMR a indicat că partidul său este dispus la compromisuri, dar nu și la o formulă în care AUR să participe la majoritate.

„Acum, care este compromisul mai mic? Un acord între PNL-PSD? Sau un compromis între PNL și alte formațiuni? Sau PSD-USR? Cu siguranță compromisul cel mai mare este să acceptăm noi o majoritate împreună cu AUR. Deci acesta este cel mai greu compromis posibil”, a afirmat Tanczos Barna.

Întrebat dacă o asemenea variantă este imposibilă, ministrul interimar a răspuns: „Imposibil. Eu cred că orice altceva este posibil pentru a asigura o guvernare pentru această țară.”

Tanczos a exclus și scenariul în care UDMR ar accepta o formulă bazată pe parlamentari desprinsi din AUR.

UDMR așteaptă nominalizarea premierului

Ministrul a explicat că UDMR nu a luat încă o decizie definitivă privind formula politică pe care o va susține, deoarece este necesar să fie cunoscut mai întâi candidatul desemnat pentru funcția de premier.

„În primul și în primul rând ar trebui să vedem un premier. Să știm în jurul cărui partid, în jurul cărei persoane se coagulează această majoritate. Am discutat, nu e un secret, ieri mai multe variante la ședința grupurilor reunite. Neavând o nominalizare, nu am luat nicio decizie”, a declarat Tanczos Barna.

El a reiterat însă disponibilitatea UDMR de a analiza aproape toate formulele politice care ar putea produce o majoritate parlamentară.

„Dar, încă o dată, suntem dispuși să susținem aproape orice combinație între partide, între formațiunile politice, cu excepția variantei în care și AUR face parte din acea majoritate”, a spus el.

În discuție a fost adusă și posibilitatea unui guvern construit în jurul PSD, inclusiv unul condus de Sorin Grindeanu, precum și varianta unui premier tehnocrat sau independent. Tanczos Barna a indicat că un asemenea scenariu este posibil, fără a anunța însă o decizie a UDMR.

„Am putea susține un guvern minoritar” condus de PSD

O altă variantă luată în calcul este instalarea unui Executiv minoritar condus de PSD, fără ca UDMR să intre obligatoriu la guvernare.

„Am putea susține, de exemplu, o variantă de guvern minoritar, teoretic, dacă se strâng suficiente voturi, fără AUR, pentru a instala un guvern condus de PSD. Este o variantă”, a afirmat Tanczos Barna.

El a precizat că UDMR nu exclude nici trecerea în opoziție și a făcut distincția între participarea efectivă la guvernare și acordarea voturilor necesare pentru învestirea unui Executiv minoritar.

„Susținerea unui guvern minoritar este o formulă politică aplicată de foarte multe ori în Parlament și în România și în alte țări. Nu înseamnă că ești la guvernare. Înseamnă că nu-ți asumi guvernarea și nu ești 100% cu acea echipă”, a explicat acesta.

Tanczos Barna a arătat că, într-un asemenea scenariu, UDMR ar putea ulterior să decidă de la caz la caz dacă votează proiectele și politicile promovate de Executiv.

„Poți să susții punctual anumite propuneri ale guvernului sau poți să le critici și să votezi împotrivă. Asta înseamnă că susții învestirea. Responsabilitatea de a da un guvern astăzi este una extraordinar de importantă”, a declarat ministrul.

„Dacă putem să ajutăm la formarea unui guvern, cu siguranță vom fi acolo”

Tanczos Barna a insistat că prioritatea imediată este ieșirea din actuala situație de interimat, chiar dacă soluția va fi un Executiv care nu dispune de o majoritate politică proprie în Parlament.

„Dacă vedem că putem să ajutăm la formarea unui guvern, chiar dacă este minoritar, cu siguranță vom fi acolo ca să se formeze acel guvern, ca să se învestească acel guvern, ca să ieșim din această situație total atipică și neproductivă de guvern interimar”, a declarat Tanczos Barna.

Ulterior, a explicat acesta, sprijinul parlamentar ar putea fi negociat punctual, în funcție de proiectele de lege, inițiativele și politicile publice propuse de noul Executiv.

Mesajul transmis de ministru indică astfel că UDMR nu condiționează sprijinul pentru viitorul guvern de participarea sa efectivă la Cabinet și lasă deschisă inclusiv posibilitatea susținerii la învestire a unui Executiv minoritar construit în jurul PSD. Condiția politică exprimată categoric de Tanczos Barna este ca AUR să nu facă parte din majoritatea respectivă.