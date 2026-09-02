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Pas important pe Drumul Expres Brăila – Galați. O secțiune de 165 de tone a completat tablierul metalic al podului peste Siret

Lucrările la Drumul Expres Brăila–Galați au ajuns la un stadiu fizic de 97%, iar constructorul a montat miercuri ultima secțiune a tablierului metalic al noului pod peste râul Siret.
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Oana Antipa
02 sept. 2026, 21:54, Social
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Proiectul, cu o lungime de aproape 11 kilometri, urmează să fie finalizat în cursul acestui an, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol.

Ultima secțiune metalică montată la podul peste Siret are o greutate de 165 de tone și a fost ridicată și poziționată cu ajutorul unei macarale de mare tonaj, a anunțat șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe platforma Facebook.

Operațiunea reprezintă o nouă etapă importantă pentru construcția podului, însă lucrările nu sunt încă încheiate.

Ce lucrări mai sunt de executat la pod

După sudarea tablierului metalic, constructorul trebuie să continue cu prinderea acestuia în lonjeroane și cu montarea hobanelor.

Vor urma instalarea dalelor prefabricate, precum și lucrările de cofrare, armare și monolitizare a acestora.

În etapele finale vor fi realizate hidroizolația și stratul de asfalt, după care vor fi trasate marcajele și va fi montată semnalizarea rutieră.

Ansamblul de poduri construit peste râul Siret are o lungime totală de 1.790 de metri și reprezintă una dintre principalele structuri ale viitorului Drum Expres Brăila – Galați.

Drumul Expres Brăila – Galați a ajuns la 97%

Întregul drum expres are o lungime de 10,76 kilometri, iar progresul fizic al lucrărilor a ajuns, potrivit directorului CNAIR, la 97%.

Constructorul trebuie să finalizeze proiectul în cursul anului 2026.

Contractul pentru construcția Drumului Expres Brăila – Galați este derulat de compania românească UMB Spedition și are o valoare de 449,42 milioane de lei, fără TVA.

Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027.

Finalizarea drumului expres va adăuga o nouă verigă infrastructurii rutiere rapide din zona Brăila – Galați, în condițiile în care lucrările se află acum în etapele finale.

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