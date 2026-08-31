Radu Miruță anunță reguli noi pentru conducerea CNAIR: „Se termină cu sinecurile”. Administratorii vor fi plătiți în funcție de rezultate

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, anunță schimbări importante în modul în care va fi evaluată conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

El a anunțat, luni, pe Facebook, că a semnat ordinul prin care este aprobată Scrisoarea de așteptări pentru viitorul Consiliu de Administrație al CNAIR, pentru mandatul 2027-2031. Documentul, declară Miruță, stabilește ce rezultate trebuie să obțină viitorii administratori.

„Săptămâna trecută vă arătam cum schimbăm regulile jocului la calea ferata. Azi trecem la drumuri – și facem un pas în plus. Am semnat ordinul care aprobă Scrisoarea de așteptări pentru viitorul Consiliu de Administrație al CNAIR, mandatul 2027-2031. Poate ca vi se pare ca este doar o simplă hârtie, dar nu este. Statul român, ca acționar, le spune negru pe alb administratorilor unei mari companii ce au de livrat – și îi măsoară, le da criteriile foarte precise de verificare. Pe scurt: se termină cu sinecurile. Consiliul de administrație redevine ce trebuia să fie dintotdeauna. O echipă de profesioniști plătită pentru rezultate”, a scris ministrul.

Miruță susține că, în trecut, scrisorile de așteptări erau mai degrabă formale, iar criteriile de performanță nu aveau foarte mari efecte asupra activității administratorilor.

„Să fim sinceri despre cum funcționau lucrurile până acum. Scrisorile de așteptări erau o formalitate: câteva pagini de generalități. Așteptări reale – zero. Selecția era eminamente politică, iar indicatorii de performanță erau decorativi: practic, era suficient să vii la serviciu ca membru în consiliu ca să-i „îndeplinești” și să-ți încasezi remunerația. De data asta, scrisoarea de așteptări este un program de reformă cuantificat, cu obiective și indicatori care ajung direct în contractele de mandat.”, a precizat acesta.

Ce obiective vor avea administratorii CNAIR

Printre măsurile anunțate se află publicarea anuală a unui raport privind „Starea Rețelei”, care va arăta starea drumurilor pe baza unor „date verificate independent”. Alocarea banilor pentru întreținere ar urma să țină cont de starea drumurilor, trafic și nivelul de risc.

Deficitul de întreținere va fi făcut public, spune Radu Miruță.

Un alt obiectiv este ca, în fiecare an, cel puțin un procent din rețea să urce cu o treaptă în ceea ce privește calificativul de stare. El precizează că „profitul «frumos pe hârtie» obținut prin amânarea întreținerii nu se mai punctează: dacă programul de întreținere e subexecutat, indicatorul de profit nici nu intră în calcul”.

Pentru poduri, noua conducere va trebui să se asigure că niciun pod nu rămâne fără o inspecție tehnică valabilă mai mult de doi ani. De asemenea, Miruță declară că va exista un „registru public al podurilor” și al stării acestora.

El propune și reducerea numărului de zile în care drumurile sunt afectate de restricții, printr-un indicator care va urmări raportul dintre zile și kilometri de restricții.

În privința prelungirii contractelor, orice extindere care depășește, individual sau cumulat, 10% din durata unui contract va trebui aprobată de Consiliul de Administrație, cu justificarea făcută publică. Toate prelungirile vor fi incluse într-un raport anual.

În același timp, abaterea finală față de valoarea contractată va fi limitată la maximum 10% pentru contractele majore, declară ministrul Transporturilor.

O altă țintă este ca statul să nu mai suporte pierderi din cauza unor decizii care nu sunt legate de companie. CNAIR își propune zero procese noi pierdute definitiv din acest motiv. În litigiile importante deciziile ar urma să fie luate doar după obținerea unei opinii juridice independente.

De asemenea, se dorește deschiderea rapidă a drumurilor finalizate. Numărul de zile dintre finalizarea funcțională și deschiderea circulației va fi raportat public pentru fiecare obiectiv.

Întreținerea drumurilor ar urma să treacă, de asemenea, pe „contracte multianuale bazate pe niveluri de serviciu”. În acest sistem, „constructorul e plătit ca drumul să fie bun, nu ca să toarne asfalt la kilogram”. Programul ar urma să fie testat în primele 18 luni, apoi evaluat public.

Pentru lucrările aflate în garanție, defectele apărute în această perioadă vor trebui reparate „pe banii antreprenorului”. Va exista și un registru central al garanțiilor de bună execuție, actualizat.

Camere pe șantiere și GPS pentru utilaje

Ministrul Radu Miruță anunță și măsuri noi de transparență. Contractele, actele adiționale și plățile vor fi publicate în format deschis, iar pe marile șantiere vor fi instalate camere web.

În plus, va exista monitorizare GPS publică pentru utilajele de întreținere, astfel încât să poată fi observat și analizat care este nivelul de lucru, constant.

Un alt program, „Traversări sigure”, va urmări amenajarea unor treceri de pietoni cu insule, trotuare și lucrări la capetele podețelor. Va fi realizată și o „hartă publică a punctelor negre”, cu stadiul intervențiilor. Sistemul e-SIGUR, cu măsurarea vitezei medii, ar urma să fie „operațional integral cel târziu în 2028″.

În cazul autostrăzilor, licitațiile pentru spațiile de servicii ar urma să fie lansate în cel mult trei luni de la recepția autostrăzii. Benzinăriile și parcările ar urma să devină funcționale în cel mult trei ani.

„Spații de servicii pe autostrăzi: licitația de concesiune se lansează în cel mult 3 luni de la recepția autostrăzii, iar benzinăriile și parcările devin funcționale în cel mult 3 ani. Gata cu autostrăzile pe care nu găsești o parcare la zeci de kilometri. Satisfacția șoferilor, măsurată anual de un evaluator independent – nu de companie, despre ea însăși”, spune Miruță.

Remunerația, legată de performanță

Una dintre cele mai importante schimbări propuse vizează remunerația membrilor Consiliului de Administrație. Componenta variabilă a acesteia va fi plătită doar dacă gradul de realizare a indicatorilor depășește 85%.

„Și partea care schimbă cu adevărat jocul: componenta variabilă a remunerației se plătește DOAR peste 85% grad de realizare a indicatorilor. Sub prag – zero. Evaluare în fiecare an, cu rezultatele transmise la AMEPIP. Trimiterea în judecată pentru fapte de corupție înseamnă revocare. Iar cine nu performează nu primește un nou mandat.”, spune Miruță.

Noul Consiliu de Administrație va începe cu un audit de moștenire, care va fi publicat în primele 100 de zile. Acesta va arăta ce contracte, litigii, blocaje și poduri neinspectate preia noua conducere.