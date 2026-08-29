Scandal la podul peste A0: primarul din Berceni a oprit reparațiile și a mutat balizele. „Luni mă găsiți spânzurat de pod”

Conflictul dintre Primăria Berceni, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și constructorul pasajului de peste A0 a ajuns sâmbătă, 29 august, direct pe șosea.

Potrivit imaginilor publicate de Buletin de București, primarul George Ene s-a prezentat la pasaj în momentul în care constructorul pregătea zona pentru începerea intervențiilor și a mutat balizele de semnalizare. Edilul a transmis că nu va accepta restricționarea traficului în forma propusă până când locuitorii comunei nu primesc o alternativă pe care o consideră suportabilă.

„Luni mă găsiți spânzurat și pe mine și pe băieți, de pod”, a declarat primarul în filmarea publicată pe pagina sa, în contextul discuției despre traficul care ar urma să se formeze odată cu apropierea începerii școlii.

CNAIR și Primăria Berceni se ceartă pe unde vor circula miile de mașini

În centrul disputei se află modul în care va fi deviat traficul pe durata reparațiilor.

Constructorul Alsim Alarko propusese inițial ca șoferii dinspre Berceni spre București să folosească banda rămasă liberă a pasajului, iar traficul în sens opus să fie deviat pe Centura București, prin zona Rompetrol și strada Valea Lungă. Pentru această variantă fusese obținut inclusiv un aviz favorabil de la IPJ Ilfov, pentru lucrări programate inițial între 15 iunie și 15 septembrie. Primăria Berceni a refuzat însă soluția.

Argumentul administrației locale este că o asemenea deviere ar crea ambuteiaje majore pentru locuitorii care fac zilnic naveta spre București.

Primăria a cerut în schimb folosirea traseului DJ401 – strada Sfânta Ana – strada Lanului – DNCB, astfel încât traficul să poată ocoli zona lucrărilor fără să fie împins pe traseul aglomerat propus inițial.

Problema: potrivit CNAIR, o parte importantă din această rută nu este în prezent un drum capabil să preia traficul, ci teren natural și drum agricol.

CNAIR: Varianta cerută de Primărie înseamnă 4,5 kilometri de drum nou și șase luni de lucrări

Pentru a transforma traseul într-o rută capabilă să preia inclusiv trafic greu ar fi nevoie, potrivit evaluării transmise de CNAIR, de aproximativ 4,5 kilometri de drum nou.

Lucrările ar presupune decopertarea terenului, stabilizarea fundației, strat de balast, umplutură, două straturi de asfalt, construirea a două podețe, precum și marcaje și semnalizare rutieră. CNAIR estimează că realizarea variantei ar dura aproximativ șase luni, în timp ce reparațiile pasajului au fost estimate inițial la cel mult 90 de zile.

O altă variantă analizată ulterior este menținerea circulației alternativ, pe o singură bandă, cu semafoare. Primarul George Ene a cerut însă ca în intervalele de vârf, 06:00-09:00 și 16:00-20:00, traficul să poată circula pe ambele sensuri.

Sâmbătă, confruntarea a dus la suspendarea intervenției pregătite de constructor, potrivit relatării și imaginilor publicate de Buletin de București.

Pasajul are probleme la numai doi ani de la deschidere

Disputa privind traficul apare după ce pasajul a început să prezinte degradări serioase la rampele de acces la numai aproximativ doi ani de la inaugurare.

Circulația pe pasajul de pe DJ401, peste A0, a fost deschisă pe 6 ianuarie 2024. Lucrarea face parte din infrastructura construită în zona Lotului 1 al A0 Sud, contract executat de compania turcă Alsim Alarko.

La începutul acestui an, imagini publicate de un consilier local arătau fisuri adânci la nivelul rampelor și parapete care se îndepărtaseră de partea carosabilă. Unele dintre fisurile măsurate în teren aveau, potrivit autorului filmării, peste 20 de centimetri adâncime.

Ulterior, expertiza tehnică invocată de CNAIR a indicat deformări și pierderi de material de umplutură, care au provocat tasarea unor elemente și înclinarea parapetelor spre exterior. Compania susține însă că degradările sunt locale și că structura de rezistență a pasajului nu este afectată.

Pasajul se află încă în perioada de garanție, stabilită la 60 de luni, astfel că lucrările de remediere trebuie executate pe cheltuiala constructorului.

Reparațiile prevăd, între altele, refacerea elementelor afectate și a straturilor asfaltice, inclusiv folosirea unui geocompozit antifisură.