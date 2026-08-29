Licitație de peste 60 de milioane de lei lansată de PMB pentru reconstrucția Podului Calicilor și amenajarea malurilor Dâmboviței

„Podul Calicilor și malurile Dâmboviței, între Piața Unirii și Podul Izvor! Am scos la licitație lucrările de amenajare! Contractul are o valoare totală de 63,96 milioane lei fără TVA, iar durata este de 18 luni”, a anunțat PMB printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Reconstrucția Podului Calicilor

Podul Calicilor, care traversează Dâmbovița, urmează să fie reconstruit integral și va asigura o legătură pietonală între strada Șelari și strada Sfinții Apostoli din apropierea Palatului de Justiție.

Noul pod va avea o lungime de 32 de metri și o lățime de 23 de metri și va fi realizat cu un cadru metalic, deck din lemn de stejar și balustrade din sticlă securizată.

Regenerarea malurilor Dâmboviței între Unirii și Izvor

Cel de-al doilea obiectiv vizează amenajarea a aproximativ 11.000 de metri pătrați de-a lungul Dâmboviței.

Pe acest tronson, trotuarele vor fi lărgite prin platforme pietonale în consolă, suspendate la aproximativ 2 metri deasupra cursului apei.

Planul include amenajarea unei platforme de belvedere în zona Podului Izvor, crearea de treceri pietonale direct pe poduri, precum și reabilitarea debarcaderului și a podului pietonal existent.

Proiectul include și refacerea spațiilor verzi, păstrarea și completarea vegetației existente, dar și instalarea de mobilier urban nou.

„Întregul spațiu va fi complet accesibilizat pentru persoanele cu dizabilități”, mai transmite municipalitatea.

Companiile interesate pot depune ofertele până la data de 1 octombrie, ora 15:00, criteriul de atribuire fiind cel mai bun raport calitate-preț.