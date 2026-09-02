Prima pagină » Social » Un primar din Hunedoara a murit într-un accident cu tractorul. Damian Diniș se afla la al șaptelea mandat

Un primar din Hunedoara a murit într-un accident cu tractorul. Damian Diniș se afla la al șaptelea mandat

Primarul comunei Băița din județul Hunedoara, Damian Diniș, a murit miercuri, 2 septembrie, la vârsta de 58 de ani, în urma unui accident în care a fost implicat un tractor.
Un primar din Hunedoara a murit într-un accident cu tractorul. Damian Diniș se afla la al șaptelea mandat
Sursa foto: Facebook/Damian Diniș
Oana Antipa
02 sept. 2026, 19:52, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit primelor informații furnizate de Poliție, utilajul s-ar fi răsturnat pe un teren din afara drumurilor publice, iar edilul a rămas prins sub acesta, relatează publicația Servus Hunedoara.

Incidentul a avut loc miercuri după-amiază, cu puțin timp înainte de ora 17:00, în comuna Băița.

Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara a anunțat că polițiștii din Deva au fost sesizați în jurul orei 16:40 cu privire la producerea unui eveniment în urma căruia un bărbat de 58 de ani și-ar fi pierdut viața.

Din verificările preliminare a rezultat că bărbatul se afla pe un teren situat în afara drumurilor publice, unde tractorul pe care îl folosea s-ar fi răsturnat. Victima a rămas prinsă sub utilaj.

Echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut să îi salveze viața, fiind constatat decesul.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Conducea comuna Băița de peste un sfert de secol

Damian Diniș se număra printre primarii cu cea mai mare vechime din județul Hunedoara. Acesta conducea administrația locală din Băița neîntrerupt din anul 2000.

La alegerile locale din 2024, Diniș a obținut un nou mandat, cel de-al șaptelea consecutiv în fruntea comunei.

Edilul ocupa și funcția de președinte al Filialei Județene Hunedoara a Asociației Comunelor din România (ACoR).

Ancheta Poliției urmează să stabilească mecanismul exact al accidentului și împrejurările în care tractorul s-a răsturnat.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
GSP.ro
ANRE anunță o premieră. Apar comunitățile în care oamenii își pot produce și vinde energia
Gandul
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica patronului FCSB
Cancan
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Prosport
Dorin Lazăr Maior a pierdut eliberarea condiționată. Fostul deputat PSD condamnat în dosarele „Romexterra” și „Vărul lui Kovesi” voia să iasă din pușcărie cu doi ani mai devreme
Libertatea
Ai această hârtie veche prin sertare? Piesa banală uitată prin casă care te poate îmbogăți peste noapte: colecționarii oferă o avere pe loc!
CSID
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia