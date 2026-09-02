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Cel puțin 16 oameni au murit și 28 au fost răniți într-un accident de autobuz în Egipt

Un accident de autobuz produs miercuri în peninsula Sinai din Egipt s-a soldat cu 16 morți și 28 de răniți, a anunțat Ministerul Sănătății, într-o țară cu infrastructură învechită, unde decesele din accidente rutiere sunt numeroase.
Cel puțin 16 oameni au murit și 28 au fost răniți într-un accident de autobuz în Egipt
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
02 sept. 2026, 11:05, Știri externe
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Accidentul s-a produs pe drumul care leagă orașele turistice Dahab și Nuweiba. Douăzeci de ambulanțe au fost trimise la fața locului pentru a evacua răniții și a acorda primul ajutor, a adăugat ministerul. Cauza accidentului nu a fost dezvăluită, potrivit Le Figaro.

Regiunea este o destinație turistică populară, cunoscută pentru biodiversitatea marină, peisajele naturale și traseele montane de drumeție. Astfel de accidente sunt frecvente în Egipt și sunt adesea atribuite conducerii periculoase, întreținerii deficitare a vehiculelor și drumurilor și aplicării inconsistente a legilor de circulație .

Anul trecut, aproape 6.000 de persoane au fost ucise în toată țara, potrivit agenției egiptene de statistică. Luna trecută, cel puțin 18 persoane, majoritatea adolescenți, au murit într-o coliziune între două camionete care transportau muncitori agricoli în nordul Egiptului.

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