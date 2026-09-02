Schimbare importantă pentru pensionari și viitorii pensionari. CNPP a lansat un nou portal și mută mai multe servicii online

Printre facilități se numără verificarea stagiilor de cotizare și a contribuțiilor la Pilonul II, accesarea talonului electronic și simularea drepturilor de pensie.

Noua platformă centralizează serviciile și informațiile referitoare la pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale, precum și alte drepturi din sistemul de asigurări sociale.

Potrivit CNPP, portalul a fost reorganizat pentru ca informațiile să poată fi găsite mai ușor, numărul categoriilor din meniul principal fiind redus, iar structura simplificată.

Una dintre componentele principale rămâne Spațiul Privat Virtual (SPV). Prin contul personal, utilizatorii pot transmite online categoriile de cereri prevăzute în sistemul administrat de CNPP, fără să mai fie necesară prezentarea la casa teritorială de pensii.

Ce se întâmplă cu vechile conturi

Persoanele care aveau deja cont pe vechiul portal nu trebuie să pornească de la zero. CNPP precizează că aceste conturi au fost migrate pe noua platformă, iar utilizatorii se pot autentifica folosind aceleași date de acces.

A fost simplificată și procedura pentru deschiderea unui cont nou. Dintre cele trei modalități de înregistrare disponibile, două se desfășoară integral digital, fără prezența solicitantului la sediul instituției. Una dintre variante presupune utilizarea ROeID, sistemul național de identificare electronică.

Stagiul de cotizare, Pilonul II și talonul de pensie, disponibile online

Prin Spațiul Privat Virtual, utilizatorii pot consulta informații și documente importante pentru situația lor în sistemul public de pensii.

Printre acestea se află stagiile de cotizare, contribuțiile virate către Pilonul II, decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic, denumit e-Talon.

O altă funcționalitate este modulul pentru simularea drepturilor de pensie. Acesta poate furniza informații cu caracter orientativ privind drepturile de pensie și momentul de la care acestea ar putea fi solicitate.

Portalul oferă, totodată, informații despre pensiile internaționale, biletele de tratament balnear, accidentele de muncă și bolile profesionale. Sunt disponibile formulare, datele de contact ale caselor teritoriale de pensii, programări online și alte servicii electronice.

Platforma poate fi utilizată de pe computer, tabletă și telefon mobil și include un motor de căutare, precum și materiale video, explicații și tutoriale pentru principalele funcționalități.

CNPP vrea să reducă drumurile la ghișee

Instituția precizează că unul dintre obiectivele noii platforme este reducerea necesității deplasărilor la sediile caselor de pensii, prin mutarea în mediul digital a accesului la documente și servicii.

Noul portal a fost realizat în cadrul proiectului „Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).