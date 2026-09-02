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Accident mortal pe A1, pe sensul de mers Sibiu-Sebeș. Un șofer de 34 de ani a murit după ce a intrat cu autoutilitara într-un camion

Un bărbat în vârstă de 34 de ani, din județul Hunedoara a murit în urma unui accident produs pe A1, pe sensul de mers Sibiu-Sebeș, după ce autoutilitara pe care o conducea a intrat în coliziune cu partea din spate a unui ansamblu rutier.
Accident mortal pe A1, pe sensul de mers Sibiu-Sebeș. Un șofer de 34 de ani a murit după ce a intrat cu autoutilitara într-un camion
Foto: ISU Sibiu
Diana Nunuț
02 sept. 2026, 07:13, Social
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În cursul nopții de marți spre miercuri, un accident rutier s-a produs pe autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, la kilometrul 284, pe sensul de mers Sibiu-Sebeș.

Potrivit primelor cercetări efectuate la fața locului de către polițiști, un bărbat în vârstă de 34 de ani, din județul Hunedoara, conducea o autoutilitară pe sensul Sibiu – Sebeș și ar fi intrat în coliziune cu partea din spate a unui ansamblu rutier care se deplasa pe același sens de mers.

În urma impactului, șoferul în vârstă de 34 de ani a murit.

Traficul rutier a fost blocat temporar pe sensul Sibiu – Sebeș, în zona producerii accidentului. La momentul redactării știrii, circulația a fost reluată în condiții normale.

Potrivit IPJ Sibiu, urmează cercetări pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

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