Accident mortal pe A1, pe sensul de mers Sibiu-Sebeș. Un șofer de 34 de ani a murit după ce a intrat cu autoutilitara într-un camion

Un bărbat în vârstă de 34 de ani, din județul Hunedoara a murit în urma unui accident produs pe A1, pe sensul de mers Sibiu-Sebeș, după ce autoutilitara pe care o conducea a intrat în coliziune cu partea din spate a unui ansamblu rutier.