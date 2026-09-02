Accident mortal pe A1, pe sensul de mers Sibiu-Sebeș. Un șofer de 34 de ani a murit după ce a intrat cu autoutilitara într-un camion

În cursul nopții de marți spre miercuri, un accident rutier s-a produs pe autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, la kilometrul 284, pe sensul de mers Sibiu-Sebeș.
Potrivit primelor cercetări efectuate la fața locului de către polițiști, un bărbat în vârstă de 34 de ani, din județul Hunedoara, conducea o autoutilitară pe sensul Sibiu – Sebeș și ar fi intrat în coliziune cu partea din spate a unui ansamblu rutier care se deplasa pe același sens de mers.
În urma impactului, șoferul în vârstă de 34 de ani a murit.
Traficul rutier a fost blocat temporar pe sensul Sibiu – Sebeș, în zona producerii accidentului. La momentul redactării știrii, circulația a fost reluată în condiții normale.
Potrivit IPJ Sibiu, urmează cercetări pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul.