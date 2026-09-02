Circulația pe Transfăgărășan, oprită miercuri pentru patru ore. 26 de kilometri închiși pentru un eveniment cu automobile

Transfăgărășanul este închis miercuri dimineața, 2 septembrie, între orele 7:00 și 11:00, pentru un eveniment al pasionaților de automobile. Turiștii care voiau să urce pe una dintre cele mai spectaculoase șosele din țară vor trebui să își amâne planurile.

Evenimentul se desfășoară pe o distanță de 26 de kilometri, între localitățile Arefu, din județul Argeș, și Bâlea Cascadă, din județul Sibiu, anunță centrul INFOTRAFIC.

Cât de des este oprit traficul pe Transfăgărășan

Drumul național este închis frecvent iarna, din cauza condițiilor meteo, dar și în restul anotimpurilor, pentru astfel de evenimente. Și marți, 1 septembrie, circulația a fost oprită în același interval, din același motiv, iar vineri, 4 septembrie, circulația va fi restricționată, tot de la 7:00 la 11:00, pentru un alt eveniment automobilistic.

Transfăgărășanul este una dintre cele mai frumoase șosele turistice din lume, iar europenii au clasat-o pe locul 4 într-un top pentru plimbările cu mașina.

Traficul rutier pe DN 7C Transfăgărășan va fi reluat în condiții normale miercuri, după ora 11:00.