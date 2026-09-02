Nu ai timp pentru curățenie? Experții au câteva reguli surprinzător de simple pentru o casă mereu ordonată

Nu este nevoie ca locuința să arate perfect în fiecare moment. Important este să știi ce merită făcut primul și ce poate aștepta, arată The Guardian.

Fă-ți patul în fiecare dimineață

Este unul dintre cele mai simple trucuri, dar schimbă rapid aspectul unei camere. Un pat făcut poate face întreaga încăpere să pară mai ordonată. Experții recomandă schimbarea lenjeriei aproximativ o dată pe săptămână, mai des pe vreme foarte caldă sau dacă animalele de companie dorm în pat. Salteaua și topperul nu trebuie uitate: și acestea au nevoie periodic de aerisire și aspirare.

Nu lăsa vasele și rufele să se adune

O bucătărie cu vase murdare transmite imediat impresia de dezordine. La fel se întâmplă cu hainele lăsate zile întregi în mașina de spălat sau aruncate pe un scaun. Sfatul specialiștilor este simplu: puțin și des. Scoate hainele imediat după spălare, întinde-le, împăturește-le și pune-le la loc. Nu supraîncărca mașina de spălat, pentru că hainele nu se vor curăța corespunzător.

Baia și podelele sunt prioritare

Dacă ai timp doar pentru câteva treburi, începe cu baia și podelele. Baia este una dintre primele încăperi observate de musafiri, iar toaleta trebuie curățată regulat. Un alt truc este să lași produsul de curățare să acționeze înainte de a șterge suprafața. Astfel, murdăria și depunerile se desprind mai ușor și nu mai trebuie să freci atât de mult. Podelele curate schimbă, la rândul lor, aspectul întregii locuințe. Regula experților este să cureți suprafețele de sus în jos și să lași podeaua la final.

Frigiderul nu trebuie uitat

O pată vărsată în frigider devine mai greu de îndepărtat dacă este lăsată să se usuce. Curățarea regulată are și un alt avantaj: te ajută să descoperi alimente uitate în spatele rafturilor. Un control rapid, făcut săptămânal, poate preveni acumularea murdăriei și a alimentelor expirate.

Renunță la lucrurile pe care nu le mai folosești

Declutterizarea este una dintre cele mai eficiente metode de a face o casă să pară mai ordonată. Un principiu recomandat de experți este să te întrebi ce vrei să păstrezi, nu ce poți înghesui din nou în dulapuri. Dacă un obiect nu a fost folosit timp de un an, merită să te întrebi dacă mai are cu adevărat un loc în casă. Și nu trebuie să faci totul într-o singură zi. Alege un colț, termină-l și continuă apoi cu următoarea zonă.

Iar casa nu trebuie să fie perfectă

Poate cel mai important sfat vine chiar de la profesioniști: este în regulă să mai lași standardele să scadă uneori. Chiar și oamenii care lucrează zilnic în casele altora recunosc că propriile locuințe nu sunt impecabile permanent. O grămadă de rufe sau o cană lăsată pe masă nu înseamnă că locuința este neglijată. Ideea este să construiești o rutină realistă, pe care o poți respecta. O casă bine întreținută nu se obține într-o singură sesiune de curățenie, ci prin câteva obiceiuri mici repetate constant.