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Renunță la produsele chimice: rosturile din baie devin albe cu un truc din bucătărie

Un amestec din bicarbonat de sodiu, acid citric și detergent de vase poate curăța rosturile îngălbenite din baie fără efort și fără mirosul înțepător al produselor chimice din comerț.
Renunță la produsele chimice: rosturile din baie devin albe cu un truc din bucătărie
Raluca Anna Veleanu
31 aug. 2026, 22:52, Life-Inedit
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Chitul îngălbenit dintre plăcile din baie și depunerile de calcar de pe robinete pot fi curățate fără produse chimice puternice. O pastă din trei ingrediente ieftine, aplicată corect, scoate murdăria acumulată în rosturi fără ore de frecat.

Combinația se bazează pe o reacție chimică simplă între un acid și o substanță bazică, potrivit Blic.

Când bicarbonatul de sodiu se amestecă cu acid citric și puțină apă, rezultă o spumă densă, capabilă să desprindă calcarul întărit, grăsimea și mucegaiul din microfisurile rosturilor.

Metoda simplă pentru rosturi murdare: bicarbonat, acid citric și puțin detergent de vase

Pentru pastă sunt necesare un plic de acid citric, două linguri de bicarbonat de sodiu, o lingură de detergent de vase și puțină apă călduță. Ingredientele se amestecă într-un recipient de plastic, iar apa se adaugă treptat, în picături, până când compoziția capătă o consistență groasă și începe să facă spumă.

Pasta se aplică apoi direct pe rosturile decolorate, în jurul robinetului sau pe marginile căzii, cu o periuță de dinți veche sau cu un burete.

Amestecul trebuie lăsat să acționeze timp de 10-15 minute.

După acest interval, suprafața se clătește cu o cârpă umedă sau cu furtunul de duș, folosind apă caldă. Petele galbene și murdăria se desprind singure, iar rosturile revin la aspectul inițial, fără urme de calcar sau mucegai.

Truc ieftin pentru baie: pasta din trei ingrediente care scoate murdăria din rosturi

Aceeași pastă poate fi folosită și pe sticla ușii de la duș, acolo unde depunerile de calcar se acumulează în timp. O singură ștergere cu buretele este suficientă pentru a elimina urmele formate în câteva luni.

Metoda este considerată o alternativă la produsele chimice din comerț, care au adesea un miros puternic și necesită timp îndelungat de frecare pentru rezultate similare.

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