Iată de ce miroase ploaia: explicația din spatele fenomenului

Mirosul pe care îl simțim când ploaia cade pe pământul uscat se numește „petrichor” și nu provine direct din ploaie.

„Petrichor” este creat de compuși organici din sol și plante, care sunt eliberați în aer de picăturile de ploaie.

Una dintre cele mai importante componente ale acestui miros distinctiv este geosmina. Este un compus organic produs de anumite microorganisme din sol.

În timpul unei perioade îndelungate fără precipitații, pe suprafața solului se acumulează diverși compuși, inclusiv substanțe provenite de la plante.

Când primele picături ajung la sol, se pot forma în ele bule de aer foarte mici. Acestea sunt apoi eliberate, transportând particule microscopice și compuși aromatici în aer.

Printre acestea se numără geosmina, care conferă acea notă caracteristică de „pământ” pe care o asociem atât de ușor cu ploaia.

De aceea, mirosul poate fi adesea deosebit de intens chiar la începutul unei averse, după o perioadă îndelungată de secetă.

Nasul uman este incredibil de sensibil la geosmină

Nasul uman este extrem de sensibil la acest compus. Îl poate detecta chiar și atunci când concentrația sa în aer este foarte scăzută. De aceea putem simți mirosul caracteristic aproape imediat după ce primele picături ating solul.

Cu alte cuvinte, când spunem că simțim mirosul de „ploaie”, de fapt percepem substanțele pe care ploaia le-a ridicat de la suprafața solului.

Există un alt miros pe care oamenii îl asociază adesea cu ploaia, în special cu furtunile puternice

Ozonul poate juca un rol în aceste situații. Descărcările electrice din timpul unei furtuni pot contribui la formarea sa, iar curentul de aer îl poate aduce apoi mai aproape de sol. Ozonul are un miros puternic și distinctiv, pe care mulți îl descriu ca fiind „curat” sau „proaspăt”.

Mirosurile sunt strâns legate de memorie și emoții, așa că aroma familiară a ploii poate declanșa asocieri plăcute – de la aversele de vară până la senzația de prospețime după o zi toridă.

Chiar și numele de „petrichor” provine din cuvinte grecești care înseamnă „piatră” și „lichid”, acesta din urmă, conform mitologiei grecești, curgând prin venele zeilor.