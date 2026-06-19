Ploaia roșie care ajunge în Europa ascunde un secret. Ce au descoperit cercetătorii în praful din Sahara

Episoadele în care praful saharian ajunge deasupra Europei au devenit mai frecvente și mai intense în ultimii ani. Odată cu nisipul fin transportat de vânt pe distanțe de mii de kilometri, atmosfera aduce și bacterii, fungi și alte forme microscopice de viață. O echipă de cercetători de la Universitatea din Lisabona a analizat mostre de praf colectate în timpul furtunii Celia, care a afectat Peninsula Iberică în 2022. Folosind tehnici de cartografiere genomică, oamenii de știință au identificat numeroase specii de microorganisme capabile să supraviețuiască în condiții extreme, mai scrie The Guardian.

O surpriză pentru agricultură

Printre rezultatele studiului s-a remarcat descoperirea unui grup de bacterii care ar putea avea efecte benefice asupra culturilor agricole. Potrivit cercetătorilor, unele dintre aceste microorganisme se pot integra în microbiomul solului european și pot funcționa ca bacterii care stimulează dezvoltarea plantelor. Ele contribuie la eliberarea nutrienților din sol și pot favoriza creșterea rădăcinilor, acționând într-un mod similar fertilizanților naturali. Regiunile viticole din sudul Portugaliei se află printre zonele monitorizate atent, deoarece sunt situate pe una dintre principalele rute de depunere a prafului saharian în Europa.

Beneficii și riscuri

Oamenii de știință avertizează că efectele nu sunt exclusiv pozitive. Introducerea unor microorganisme noi într-un ecosistem poate modifica echilibrul biologic existent și poate influența fertilitatea solului sau sănătatea plantelor. În același timp, praful saharian este cunoscut pentru aportul de minerale precum fierul și fosforul, elemente esențiale pentru numeroase ecosisteme. Unele studii au arătat că astfel de particule contribuie inclusiv la fertilizarea naturală a unor regiuni aflate la mii de kilometri de deșertul african. Cercetătorii încearcă acum să înțeleagă mai bine cum sunt transportate aceste microorganisme și ce impact au asupra agriculturii europene pe termen lung.

Un fenomen care ar putea deveni mai frecvent

Pe fondul schimbărilor climatice și al intensificării episoadelor de secetă din nordul Africii, specialiștii estimează că transportul de praf saharian către Europa ar putea deveni tot mai frecvent. Acest lucru înseamnă că „ploaia roșie” nu va fi doar un fenomen meteorologic spectaculos, ci și un factor care poate influența în mod subtil solurile, culturile agricole și ecosistemele continentului. Pentru cercetători, fiecare nou episod reprezintă o oportunitate de a înțelege mai bine legătura invizibilă dintre Sahara și Europa.