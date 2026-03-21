„Locul unde cămilele se tem să meargă”: 200 de schelete au fost descoperite într-un cimitir preistoric din deșertul Sahara

Situat în deșertul Ténéré din Niger, adesea descris ca un „deșert în interiorul unui deșert”, peisajul înconjurător este brutal, arată IFL Science.

Legendele nomazilor numesc această regiune „locul unde cămilele se tem să meargă”, o reputație pe deplin meritată.

Dincolo de furtunile de nisip orbitoare și de căldura toridă de 49 °C (120 °F), zona este vastă, aridă și în mare parte lipsită de drumuri.

Amenințarea bandiților din deșert și a insurgenților rebeli înseamnă, de asemenea, că vizitatorii moderni trebuie să fie escortați de soldați înarmați cu mitraliere, aflați la bordul unor vehicule tehnice.

În ciuda pericolelor, oamenii de știință au fost atrași de Ténéré încă din anii 1950, știind că se află deasupra unuia dintre cele mai bogate zăcăminte de dinozauri din Africa.

În 2000, o echipă condusă de paleontologul Paul Sereno de la Universitatea din Chicago a călătorit în dune în căutarea unor fiare preistorice. Sereno era deja faimos pentru descoperirea unei serii de noi specii de dinozauri în regiune pe parcursul anilor 1990.

Rămășite umane, fragmente de ceramică și vârfuri de săgeți

Dar de data aceasta, nu giganții din Cretacic au furat atenția. În schimb, echipa a dat peste rămășițe umane, precum și fragmente de ceramică, mărgele, vârfuri de săgeți și alte artefacte din piatră.

Situl a devenit cunoscut sub numele de Gobero, după denumirea locală tuaregă a regiunii. În urma unor săpături suplimentare, a devenit evident că acest sit era un cimitir care conținea aproximativ 200 de schelete umane, precum și mii de artefacte.

Unele dintre cele mai vechi rămășițe datează din jurul anului 8000 î.e.n., deși cimitirul a fost folosit timp de mii de ani.

Prezența unui cimitir în deșertul Ténéré, una dintre cele mai redutabile părți ale Saharei, pare extrem de neobișnuită în secolul XXI. Cu toate acestea, amplasarea sa improbabilă capătă mai mult sens când îți dai seama că a fost fondat în era „Saharei Verzi”, o perioadă în care musonii transformau deșertul într-un peisaj luxuriant cu lacuri, hipopotami și crocodili.

Schimbarea de climă din Sahara

Sahara se află sub vraja unei transformări ciclice care schimbă zona de la aridă la umedă aproximativ la fiecare 21.000 de ani.

Ultima perioadă în care Sahara a fost o pădure verde a avut loc între 15.000 și 5.000 de ani în urmă, exact în mijlocul perioadei în care a apărut Gobero.

Pe parcursul unei părți din această perioadă, Gobero s-ar fi aflat lângă un lac uriaș de apă dulce, oferind oamenilor care se aflau aici apă, pește de mâncat și un mod de viață.

Însă, pe parcursul acestei perioade, clima Saharei a oscilat – iar acest model se reflectă în culturile umane care au trăit la Gobero. În jurul anului 7700 î.e.n., situl a fost ocupat de vânători-pescari care au înființat cel mai vechi cimitir cunoscut din Sahara, doar pentru a fi alungați de o secetă de o mie de ani între 6200 și 5200 î.e.n.

Când ploile s-au întors în sfârșit, un alt grup le-a luat locul, introducând creșterea vitelor în dieta lor diversificată. Cu toate acestea, și perioada lor a fost scurtată când aridificarea a cuprins Sahara în urmă cu aproximativ 5.000 de ani.

„Este greu de imaginat”

Nu numai că aceste două grupuri aveau culturi distincte, dar prezentau și diferențe fizice izbitoare.

Primii erau robusti și bine făcuți, în timp ce cei din urmă erau remarcabil de zvelți. Cu toate acestea, într-un fel, ambii au ales același loc pentru a-și îngropa morții.

„La prima vedere, este greu de imaginat două grupuri de oameni mai distincte din punct de vedere biologic îngropându-și morții în același loc”, a declarat în 2008 Chris Stojanowski, membru al echipei și bioarheolog la Universitatea de Stat din Arizona. „Cel mai mare mister este modul în care se pare că au făcut acest lucru fără a deranja niciun mormânt.”

Gobero ar putea fi doar începutul poveștii. Sahara este un peisaj de dune în continuă schimbare, de o suprafață aproape egală cu cea a Statelor Unite, iar marea majoritate a acesteia nu a fost niciodată studiată sistematic.

Dacă un sit atât de extraordinar precum Gobero a putut rămâne nedescoperit timp de milenii, pentru a fi găsit întâmplător de vânătorii de dinozauri, deșertul ascunde cu siguranță și mai multe secrete; următoarea revelație ar putea fi la doar o furtună de nisip distanță.