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Record la 91 de ani pentru „Grey Beard”. A terminat Appalachian Trail după 71 de căzături și o spitalizare

Dale „Grey Beard” Sanders și-a recuperat, la vârsta de 91 de ani, recordul de cel mai vârstnic om care a parcurs integral Appalachian Trail, unul dintre cele mai cunoscute trasee de drumeție din Statele Unite.
Record la 91 de ani pentru „Grey Beard”. A terminat Appalachian Trail după 71 de căzături și o spitalizare
Sursa foto: Facebook/Grey Beard Team USA Appalachian Trail
Oana Antipa
31 aug. 2026, 21:07, Life-Inedit
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Americanul a ajuns luni pe Mount Katahdin, în statul Maine, după o aventură în care a numărat nu mai puțin de 71 de căzături, relatează publicația The Independent.

Peste 3.500 de kilometri, la 91 de ani

Appalachian Trail se întinde pe aproximativ 2.193 de mile, echivalentul a circa 3.530 de kilometri, între Springer Mountain, în Georgia, și Mount Katahdin, în Maine.

Sanders a început actuala aventură pe 6 septembrie 2025, din West Virginia, și a parcurs traseul pe secțiuni, cu pauze între etape. Regulile Appalachian Trail Conservancy permit parcurgerea secțiunilor în orice ordine, cu condiția ca întregul traseu să fie finalizat într-un interval de un an.

Drumul spre record a fost însă departe de a fi lipsit de incidente. Sanders spune că a căzut de 71 de ori, iar mai multe dintre accidente au fost serioase. Unul dintre ele a dus la o scurtă spitalizare. A mai căzut o dată când se afla la numai aproximativ 180 de metri de final.

Nici acest incident nu l-a oprit. Luni, 31 august, Sanders a urcat pe Mount Katahdin, cel mai înalt vârf din Maine, unde și-a încheiat aventura și a marcat momentul inclusiv printr-o rugăciune la indicatorul de pe vârf.

Își stabilise primul record la 82 de ani

Performanța nu este prima de acest fel pentru „Grey Beard”. În 2017, la 82 de ani, Sanders devenea cel mai vârstnic om care reușea să parcurgă Appalachian Trail într-un interval de un an. Recordul său a fost depășit ulterior de prietenul său M.J. Eberhart, ceea ce l-a determinat să încerce să-l recupereze.

Sanders, născut în Kentucky în 1935, a servit în Marina SUA și s-a pensionat în 2002 după o carieră în domeniul parcurilor și activităților recreative. Aventurile sale nu se limitează la drumeții montane.

La 87 de ani, americanul a devenit cel mai vârstnic bărbat care a vâslit pe întreaga lungime a fluviului Mississippi. A parcurs aproximativ 2.350 de mile în 87 de zile, pornind chiar în ziua în care împlinea 87 de ani. Performanța a fost recunoscută de Guinness World Records.

La 91 de ani, Sanders și-a recuperat acum recordul pe Appalachian Trail, după o expediție în care obiectivul său a căpătat și o altă semnificație: aceea de a demonstra că vârsta nu trebuie să însemne automat renunțarea la aventură și la obiective ambițioase.

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