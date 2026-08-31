Amestecă aceste trei ingrediente: baia ta va mirosi a rufe proaspăt spălate timp de săptămâni

Umiditatea și ventilația deficitară fac ca baia să rețină adesea mirosuri neplăcute, chiar și atunci când este curățată regulat. O soluție simplă, cu trei ingrediente pe care mulți le au deja acasă, poate ține spațiul parfumat timp de câteva săptămâni.

Metoda presupune folosirea a trei ingrediente comune: sare groasă, balsam de rufe și alcool sanitar, potrivit Blic.

Opțional, câteva cuișoare pot fi adăugate pentru a intensifica parfumul rezultat.

Un odorizant pe bază de sare reprezintă o alternativă la spray-urile parfumate, la dispozitivele electrice cu priză sau la lumânările aprinse, care pot reprezenta un risc de siguranță în baie.

Trucul cu sare și balsam de rufe care ține baia parfumată zile întregi, fără spray-uri

Pentru prepararea amestecului, este nevoie de un borcan mic de sticlă, umplut cu aproximativ o jumătate de cană de sare, lăsând puțin spațiu liber în partea de sus pentru amestecare. Peste sare se toarnă circa un sfert de cană de balsam de rufe, adică aproximativ jumătate din cantitatea de sare folosită.

Se adaugă apoi trei linguri de alcool sanitar, iar totul se amestecă bine cu o lingură, până la omogenizare. Cuișoarele, dacă sunt folosite, se așază deasupra amestecului, atât pentru aspect, cât și pentru un plus de aromă.

Trei ingrediente din bucătărie, un borcan și săptămâni întregi de miros plăcut în baie

Borcanul finit poate fi așezat pe o suprafață plană din baie – pe un raft, într-un dulap sau într-un coș decorativ, dacă se dorește ascunderea recipientului.

Sarea are rolul de a neutraliza mirosurile neplăcute din încăpere, în timp ce balsamul de rufe reprezintă sursa principală a parfumului. Alcoolul sanitar contribuie la răspândirea mirosului în tot spațiul.

Rezultatul este un parfum care amintește de rufele proaspăt spălate, iar efectul amestecului poate dura câteva săptămâni. Când parfumul slăbește, un nou amestec poate fi preparat rapid, cu aceleași proporții.

Un avantaj suplimentar al acestei metode este posibilitatea de a alege de fiecare dată un alt tip de balsam de rufe, pentru a schimba mirosul din baie ori de câte ori este nevoie.