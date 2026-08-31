Autostrada Moldovei se extinde. Încă 47 de kilometri din A7 au fost deschiși circulației

Odată cu deschiderea noului tronson, distanța dintre București și Bacău, de 310,59 kilometri, poate fi parcursă pe autostradă, pe A3 și A7, în mai puțin de trei ore, în condiții de siguranță și confort.

„Continuăm construcția A7 spre Pașcani și Suceava, iar de acolo, prin Drumul Expres Suceava – Siret, spre frontiera de nord a României”, a transmis directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe Facebook.

Potrivit lui Pistol, „România a ajuns astăzi la peste 1.477 km de drumuri de mare viteză”.