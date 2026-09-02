Două femei, surprinse în timp ce furau 35.000 de lei din casa unui bărbat din Cluj. Una din ele l-a atacat în timpul jafului

Cele două femei, cu vârsta de 42 și respectiv, 38 de ani provin din județul Bihor. Acestea acționau împreună în cadrul unui jaf, încercând să-i fure unui bărbat 35.000 de lei din casă.

Una dintre acestea, de 38 de ani ar fi supravegheat zona, în timp ce cea de-a doua, de 42 de ani a intrat în casa bărbatului și a furat banii.

„În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că femeia de 38 de ani ar fi sprijinit activitatea infracțională prin supravegherea zonei și a imobilului, în timp ce femeia de 42 de ani ar fi pătruns în locuința bărbatului și ar fi sustras suma de 35.000 de lei.

În momentul în care bărbatul ar fi încercat să o împiedice pe femeia de 42 de ani să părăsească imobilul, aceasta ar fi exercitat acte de violență asupra lui, în încercarea de a pleca de la fața locului cu banii sustrași”, informează IPJ Cluj.

Bărbatul a prins-o în curte pe cea de-a doua femeie. El a încercat s-o oprească, iar femeia ar fi exercitat acte de violență, încercând să fugă din curtea lui cu banii furați. Acesta le-a spus polițiștilor că nu o cunoștea pe femeie.

Ulterior, anchetatorii clujeni au reușit să le identifice pe cele două femei, cu sprijinul IPJ Bihor.

Bărbatul și-a recuperat 5.000 de lei din suma totală de 35.000 de lei care i-a fost furată din locuință.

Cele două femei au fost reținute, luni, urmând ca marți, cele două să fie arestate preventiv pentru furt calificat, respectiv pentru complicitate la furt calificat.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin.