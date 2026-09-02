Prima pagină » Social » Un bărbat din Constanța ce a rănit un câine fără stăpân avea acasă un întreg arsenal. Ce au găsit polițiștii în locuință?

Un bărbat din Constanța ce a rănit un câine fără stăpân avea acasă un întreg arsenal. Ce au găsit polițiștii în locuință?

Miercuri, polițiștii IPJ Constanța au găsit în casa unui bărbat din localitatea Corbu un întreg arsenal: 7 arbalete, un pistol, un arc, dar și sute de bile de plastic și cauciuc. Bărbatul ar fi rănit un câine fără stăpân, în luna iulie.
Un bărbat din Constanța ce a rănit un câine fără stăpân avea acasă un întreg arsenal. Ce au găsit polițiștii în locuință?
Galerie Foto 2
Sursă foto: Pexels. fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
02 sept. 2026, 15:13, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit unor surse din anchetă, bărbatul ar fi rănit un câine fără stăpân în luna iulie. Bărbatul ar fi rănit animalul cu una dintre arme.

Miercuri, polițiștii IPJ Constanța i-au percheziționat locuința bărbatului de 57 de ani din localitatea Corbu. Acolo, anchetatorii au găsit „7 arme tip arbaletă și pistol, un arc tip recurve împreună cu săgeți de diferite dimensiuni și 400 de bile de plastic sau cauciuc”.

Potrivit polițiștilor, bărbatul nu deținea autorizație pentru aceste arme.

„În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit că persoana cercetată nu figurează ca deținătoare autorizată de arme sau muniții, iar bunurile descoperite nu sunt înregistrate sau autorizate conform prevederilor legale”, informează IPJ Constanța.

Potrivit polițiștilor, armele au fost ridicate și vor fi supuse unei expertize tehnico-judiciare, pentru ca oamenii legii să stabilească încadrarea acestora, dar și modul în care bărbatul le-ar fi procurat.

Polițiștii constănțeni fac cercetări atât pentru rănirea cu intenție a animalelor, cât și pentru deținerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
GSP.ro
SURSE | Omul de afaceri Fănel Bogos, așteptat la DNA Iași pentru reaudierea în dosarul de mare corupție, în care apare și numele lui Ilie Bolojan
Gandul
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
Marius Ghincea, politolog: „Iohannis a pus pe butuci diplomația românească și o să ne trebuiască mulți ani pentru a ieși din groapă” . Ce spune expertul despre Nicușor Dan
Libertatea
Drama prin care trecea Anca Pandrea! Actrița nu a dezvăluit nimănui cât era de bolnavă: „Este foarte greu”
CSID
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia