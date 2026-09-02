Un bărbat din Constanța ce a rănit un câine fără stăpân avea acasă un întreg arsenal. Ce au găsit polițiștii în locuință?

Potrivit unor surse din anchetă, bărbatul ar fi rănit un câine fără stăpân în luna iulie. Bărbatul ar fi rănit animalul cu una dintre arme.

Miercuri, polițiștii IPJ Constanța i-au percheziționat locuința bărbatului de 57 de ani din localitatea Corbu. Acolo, anchetatorii au găsit „7 arme tip arbaletă și pistol, un arc tip recurve împreună cu săgeți de diferite dimensiuni și 400 de bile de plastic sau cauciuc”.

Potrivit polițiștilor, bărbatul nu deținea autorizație pentru aceste arme.

„În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit că persoana cercetată nu figurează ca deținătoare autorizată de arme sau muniții, iar bunurile descoperite nu sunt înregistrate sau autorizate conform prevederilor legale”, informează IPJ Constanța.

Potrivit polițiștilor, armele au fost ridicate și vor fi supuse unei expertize tehnico-judiciare, pentru ca oamenii legii să stabilească încadrarea acestora, dar și modul în care bărbatul le-ar fi procurat.

Polițiștii constănțeni fac cercetări atât pentru rănirea cu intenție a animalelor, cât și pentru deținerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării.