5 suspecți, reținuți pentru pornografie infantilă. Grupuri de mesagerie cu imagini sexuale cu copii

„Din actele de urmărire penală a rezultat că, până în luna septembrie 2025, prin intermediul unor sisteme informatice, persoanele ar fi aderat la diverse grupuri, create pe o platformă de mesagerie, unde ar fi accesat și ar fi procurat materiale pornografice, în care ar fi apărut minori, în ipostaze sexuale explicite”, informează DIICOT Dolj.

Anchetatorii au percheziționat 5 locuințe din județele Galați, Dolj, Ilfov și Olt. Aceștia au descoperit, dar și confiscat 47 de dispozitive de stocare a datelor, dar și alte mijloace de probă.

Marți, în urma perchezițiilor, cei 5 suspecți au fost reținuți de procurorii DIICOT. Miercuri, aceștia sunt prezentați în judecătorului de de drepturi și libertăți, din cadrul Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă.

Cei cinci suspecți sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de pornografie infantilă.