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Alertă alimentară: Lot de brânză Brie din magazinele METRO, retras de la vânzare după detectarea bacteriei Listeria monocytogenes

ANSVSA anunță că magazinele METRO Cash & Carry România au inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori a unui lot de brânză Brie, după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes.
Alertă alimentară: Lot de brânză Brie din magazinele METRO, retras de la vânzare după detectarea bacteriei Listeria monocytogenes
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Unsplash
Diana Nunuț
02 sept. 2026, 14:59, Social
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Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat, miercuri, faptul că rețeaua de magazine METRO Cash & Carry Romania a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori a unui lot de brânză Brie.

Anunțul vine după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes.

Ce produs este rechemat

Potrivit ANSVSA, produsul vizat de rechemare are următoarele detalii:

• Denumire: 1KG MC BRIE 60% (brand METRO Chef)

• Producător/Furnizor: SASU PATURAGES COMTOIS

• Cod EAN: 3439495901672

• Lot / Data de expirare: 23.09.2026

• Gramaj: 1 kg

Ce trebuie să facă persoanele care au cumpărat produsul

ANSVSA sfătuiește consumatorii care au cumpărat produsul să nu îl consume.

De asemenea, brânza poate fi returnată în magazinele METRO Cash & Carry România până la 22 septembrie 2026 inclusiv, iar consumatorii își vor primi contravaloarea produsului.

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