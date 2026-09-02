Alertă alimentară: Lot de brânză Brie din magazinele METRO, retras de la vânzare după detectarea bacteriei Listeria monocytogenes

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat, miercuri, faptul că rețeaua de magazine METRO Cash & Carry Romania a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori a unui lot de brânză Brie.
Anunțul vine după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes.
Potrivit ANSVSA, produsul vizat de rechemare are următoarele detalii:
• Denumire: 1KG MC BRIE 60% (brand METRO Chef)
• Producător/Furnizor: SASU PATURAGES COMTOIS
• Cod EAN: 3439495901672
• Lot / Data de expirare: 23.09.2026
• Gramaj: 1 kg
ANSVSA sfătuiește consumatorii care au cumpărat produsul să nu îl consume.
De asemenea, brânza poate fi returnată în magazinele METRO Cash & Carry România până la 22 septembrie 2026 inclusiv, iar consumatorii își vor primi contravaloarea produsului.