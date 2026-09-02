Ciobanul care a găsit drona cu explozibil în Vaslui: Dacă mai găsesc una și nu licărește, mă apropii. Acum știu de unde să-i scot firele

Marcel Bogoș, ciobanul care a descoperit drona prăbușită pe un câmp din comuna Viișoara, județul Vaslui, spune că nu și-a dat seama că aparatul putea reprezenta un pericol atunci când s-a apropiat de el.

Bărbatul povestește că a observat un obiect negru pe câmp, după ce a coborât din zona în care se afla cu oile. Când s-a apropiat, și-a dat seama că era o dronă.

„Țiuia, se aprindeau becuri”, își amintește ciobanul.

Pentru că nu știa ce este aparatul și pentru că zgomotul continua, bărbatul a decis să intervină.

„Am scos ceva rotund și firele și s-a oprit. Și gata, asta a fost!”, povestește el.

Ciobanul spune că nu s-a gândit că drona ar putea avea o încărcătură explozivă.

„Nu mi-am dat seama ce se poate întâmpla”, spune bărbatul, referindu-se la momentul în care a umblat la firele aparatului.

Ulterior, după ce autoritățile au ajuns la fața locului și i-au spus să nu se mai apropie, situația a căpătat o altă semnificație pentru el.

„Atunci a venit frica!”, povestește ciobanul, care spune că abia după ce polițiștii i-au atras atenția asupra pericolului a realizat că se apropiase de un obiect care putea să îi pună viața în pericol.

„Dacă mai găsesc, mă duc”

Întrebat de reporterul Mediafax ce ar face dacă ar găsi din nou o dronă, reacția lui este surprinzătoare.

Deși tocmai aflase că aparatul de care se apropiase avea explozibil, bărbatul spune că nu exclude să se apropie din nou.

„Dacă mă apropii și nu licărește cred că mă duc. Știu acum de unde să scot”, spune ciobanul.

Întrebat dacă ar mai scoate firele, răspunsul lui este, practic, afirmativ.

„Cred că dacă ajung lângă ea, pot să-i scot din nou”,spune el.

Declarația vine după ce bărbatul a aflat că obiectul asupra căruia intervenise avea o încărcătură explozivă.

Mașina albă

Ciobanul spune că, înainte de a ajunge la dronă, a observat o mașină albă în apropierea zonei.

Potrivit relatării sale, în autoturism se aflau două persoane, însă nu a putut stabili dacă erau bărbați sau femei.

Bărbatul spune că mașina a rămas în zonă aproximativ o oră și că cele două persoane au plecat înainte ca el să ajungă la locul unde se afla drona.

Un detaliu pe care ciobanul îl menționează este că persoanele respective ar fi plecat în momentul în care l-au văzut coborând cu turma de oi.

El nu poate spune însă dacă oamenii respectivi aveau vreo legătură cu drona.

„Nu știu poate oamenii au răsărit acolo, nu știu”, spune el.

Ciobanul crede că drona ar fi putut cădea în timpul nopții

Marcel Bogoș spune că nu a văzut momentul în care drona s-a prăbușit și nici nu a auzit aparatul în timpul nopții.

El crede că este posibil ca drona să fi căzut peste noapte, întrucât zona în care se afla cu oile este la distanță de locul unde a fost găsită.

Câmpul pe care a fost descoperit aparatul este, potrivit relatării sale, unul întins și izolat, de aproximativ 20 de hectare.

A durat aproximativ o oră până la sosirea poliției

După descoperirea dronei, un nepot al ciobanului a fost cel care a sunat pentru a anunța autoritățile, spune Marcel Bogoș.

Bărbatul estimează că a trecut aproximativ o oră până la sosirea polițiștilor.

Când aceștia au ajuns, ciobanul le-a arătat locul unde se afla drona. Abia atunci, spune el, polițiștii i-au atras atenția să nu se apropie.

„Nu te apropia, domnule, nu te apropia”, își amintește bărbatul că i s-ar fi spus.

Ulterior, zona a fost securizată, iar încărcătura explozivă a fost detonată controlat de echipa pirotehnică.