O dronă a fost găsită pe un câmp din județul Vaslui. Nu se știe încă ce tip de dronă este și când s-a prăbușit

Informația a fost relatată inițial de publicația locală Vremea Nouă și confirmată ulterior de Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui.

La fața locului sunt prezente echipaje ale Poliției, Jandarmeriei și Serviciului Român de Informații (SRI), iar autoritățile fac verificări.

IPJ Vaslui a transmis că șeful postului de poliție din Viișoara a fost sesizat telefonic, marți, la ora 10:15, cu privire la descoperirea dronei pe un câmp din extravilanul localității.

„Astăzi, 1 septembrie 2026, la ora 10.15, șeful postului de poliție Viișoara, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, a fost sesizat telefonic cu privire la faptul că, pe un câmp din extravilanul localității a fost găsit un aparat de tip dronă, avariat. A fost sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul sesizat și dispunerea măsurilor legale”, au transmis reprezentanții IPJ Vaslui.

Autoritățile nu au precizat până în acest moment ce tip de dronă este și nici care este proveniența acesteia.