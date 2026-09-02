Hotelul din Saturn unde 58 de persoane au făcut toxiinfecții alimentare a fost închis | Fusese amendat cu trei zile înainte

Hotelul din stațiunea Saturn unde 58 de persoane, între care 11 copii, au acuzat stări de rău a fost închis temporar de autorități, după ce inspectorii au descoperit mai multe nereguli grave în blocul alimentar.

Unitatea fusese verificată și amendată cu doar trei zile înainte de închidere, însă deficiențele constatate atunci nu fuseseră remediate, potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Incidentul a avut loc marți seară, 1 septembrie, când în urma numărului mare de persoane care au acuzat simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

În total, 58 de persoane au fost asistate medical, dintre care 11 copii.

Șase persoane, printre care o femeie însărcinată și o mamă cu doi copii, au fost transportate la spital. Ministerul Sănătății monitorizează situația, iar Direcția de Sănătate Publică desfășoară o anchetă epidemiologică.

Hotelul fusese amendat cu trei zile înainte

Potrivit ANSVSA, inspectorii sanitari-veterinari verificaseră unitatea cu doar trei zile înainte de incident. Atunci au fost descoperite mai multe nereguli, iar operatorul economic a primit o amendă de 10.000 de lei și un termen pentru remedierea problemelor.

La controlul efectuat în noaptea de 1 spre 2 septembrie, inspectorii au constatat însă că niciuna dintre deficiențele identificate anterior nu fusese remediată.

Printre problemele găsite s-au numărat depozitarea necorespunzătoare a alimentelor, lipsa igienei în spațiile de lucru, precum și neigienizarea unor utilaje și ustensile de bucătărie. Inspectorii au găsit, de asemenea, probleme la camera frigorifică și au constatat că blocul alimentar nu avea un vestiar funcțional pentru angajați.

„Este inadmisibil ca un operator economic să ignore avertismentele noastre și să pună în pericol sănătatea oamenilor”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Bociu.

Mâncare retrasă de la consum

Inspectorii sanitari-veterinari au prelevat probe din materia primă folosită în blocul alimentar pentru a determina dacă există o cauză microbiologică a îmbolnăvirilor.

În urma controlului, ANSVSA a dispus retragerea de la consum a 81 de kilograme de pește, carne, mezeluri feliate și brânză, precum și a 300 de ouă.

Unitatea a primit o nouă amendă, de 17.000 de lei, iar activitatea blocului alimentar a fost interzisă printr-o Ordonanță de Interzicere a Activității.

Protecția Consumatorilor: amenzi de 100.000 de lei

În paralel, și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a făcut un control la hotel.

Șeful CJPC Constanța, Horia Constantinescu, a declarat că instituția a aplicat patru sancțiuni, în valoare totală de 100.000 de lei, iar blocul alimentar a fost închis temporar, până la remedierea deficiențelor.

Potrivit lui Constantinescu, inspectorii CJPC au retras de la consum 523 de kilograme de alimente depozitate necorespunzător, o cifră diferită de cea comunicată de ANSVSA.

CJPC va face, de asemenea, o propunere pentru suspendarea activității hotelului timp de șase luni, a mai declarat Constantinescu.

Banii pentru mâncare și sejur, restituiți

Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor a dispus și măsuri pentru turiștii afectați.

„Am dispus rambursarea către consumatorii spitalizați și către aparținătorii/membrii grupului a sumelor încasate de la aceștia”, a declarat Horia Constantinescu.

Pentru ceilalți turiști, aceștia vor putea solicita fie banii plătiți pentru masă, fie contravaloarea întregului sejur.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit cauza exactă a stării de rău.

Rezultatele analizelor de laborator și ancheta epidemiologică urmează să stabilească dacă persoanele asistate medical au fost afectate de o toxiinfecție alimentară și, în cazul unui focar confirmat, care a fost sursa.