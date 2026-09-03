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Rogobete, despre spargerea monopolului de la CNAS: „Discutăm despre introducerea și a altor asigurări”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că se discută despre introducerea „și a altor asigurări în sistemul public de sănătate, care să vină complementar bugetului național”.
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Ioana Târziu
03 sept. 2026, 18:54, Politic
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Invitat joi la Europa FM, Alexandru Rogobete a fost întrebat dacă mai dorește spargerea monopolului de la Casa de Sănătate.

Spargerea monopolului, „un lucru benefic”

„Da. Spargerea monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este un lucru benefic pentru dezvoltarea sistemului de sănătate”, a răspuns fostul ministru al Sănătății.

Acesta a adăugat că nu este vorba despre o privatizare a sistemului de sănătate.

„Nu are o legătură și nu vorbim de o privatizare. Nu vorbim de o privatizare a sistemului de sănătate sau a Casei de Asigurări de Sănătate sub nicio formă”, a afirmat Rogobete.

Fostul ministru a explicat că „discutăm despre introducerea și a altor asigurări în sistemul public de asigurări de sănătate. Care să vină complementar bugetului național”.

Aceste modificări „nu înseamnă că persoanele vulnerabile sau că serviciile de bază sau că decontarea medicamentelor din programele naționale vor fi afectate sub nicio formă. Am văzut și eu tot felul de dezinformări prin spațiul public”, a continuat Rogobete.

Exemple din alte țări

El a oferit drept exemple „modelul din Franța sau modelul din Israel sau modelul din Belgia”.

În aceste țări, „există o asigurare națională de bază obligatorie, care include urgențele și toată partea socială, după care există o complementaritate care vine din zona privată”, afirmă fostul ministru al Sănătății.

Asigurările „înseamnă bani în sistemul de sănătate și înseamnă întregirea tarifului pe care îl plătește casa către unitățile sanitare”, a mai adăugat Rogobete.

Alexandru Rogobete a conchis cu ideea că, dacă va fi din nou ministru al Sănătății, va continua cu acest obiectiv, deoarece „este o măsură benefică pentru sistemul de sănătate”.

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