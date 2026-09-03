Cetățean suedez suspectat de implicare în atacuri armate la comandă, prins în România. Percheziții DIICOT în București și Otopeni

DIICOT și Poliția Română au efectuat joi percheziții în București și Otopeni, într-un dosar care vizează inclusiv omor calificat.

Atac armat asupra unei locuințe din Stockholm

Procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au pus în aplicare, joi, 3 septembrie, două mandate de percheziție domiciliară.

Potrivit anchetatorilor, cetățeanul suedez este suspectat că ar fi implicat în acțiuni de mare violență comise în Suedia.

Una dintre faptele investigate datează din septembrie 2024, când mai multe persoane ar fi încercat să ucidă două victime aflate într-un imobil din Stockholm. Unul dintre atacatori ar fi tras asupra clădirii, iar proiectilele au trecut prin ușa de acces și au pătruns în locuință.

DIICOT susține că suspectul depistat în România i-ar fi sprijinit pe autorii atacului, acțiunile sale fiind considerate de autoritățile suedeze amenințări ilegale grave, în contextul utilizării unei arme.

Anchetă comună România – Suedia privind mai multe atentate la comandă

Cazul face parte dintr-o investigație mai amplă privind mai multe atentate la comandă comise în Suedia.

Pentru documentarea activităților suspectului și ale altor persoane, autoritățile judiciare din România și Suedia au constituit, sub egida Eurojust, o echipă comună de anchetă – JIT (Joint Investigation Team).

Pe numele cetățeanului suedez a fost emis un mandat de arestare, acesta urmând să fie prezentat unui judecător de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București.

Arme și vestă antiglonț, ridicate la percheziții

În timpul descinderilor de joi dimineață, anchetatorii au găsit două arme – una cu aer comprimat și alta cu gaze – care urmează să fie expertizate.

Au mai fost ridicate o vestă antiglonț, arme albe, diferite cantități de substanță vegetală, dispozitive pentru stocarea datelor și alte mijloace de probă.

La operațiune au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare suedeze, acțiunea beneficiind de sprijinul Europol.

Un alt suspect suedez, prins în România în iulie

Cazul nu este singular. La sfârșitul lunii iulie 2026, autoritățile au depistat în România un alt cetățean suedez, despre care anchetatorii afirmă că este membru al unei grupări rivale de criminalitate organizată.

Acesta era cercetat pentru conspirație la omor și avea, la rândul său, mandat de arestare. Curtea de Apel București a dispus arestarea sa preventivă în vederea extrădării.

DIICOT precizează că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.