Un bărbat ar fi îndemnat doi minori să incendieze două mașini în județul Prahova. Acesta a fost reținut de polițiști

Miercuri, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat, în vârstă de 66 de ani, din comuna Florești, județul Prahova.

Acesta este cercetat într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii unor fapte prevăzute de legea penală.

Cercetările au început la data de 25 iunie 2026, în urma unei sesizări prin care un bărbat, în vârstă de 39 de ani a reclamat faptul că cele două autoturisme ale sale ar fi fost incendiate de persoane necunoscute.

În urma cercetărilor realizate de polițiști, au fost obținute date și probe cu privire la împrejurările în care s-ar fi produs faptele sesizate.

Din cercetările autorităților, reiese că, la data de 25 iunie 2026, în timp ce se aflau pe raza comunei Filipeștii de Târg, doi minori, în vârstă de 14 și 16 ani, ar fi incendiat două autoturisme.

Minorii ar fi fost determinați să săvârșească fapta de către bărbatul în vârstă de 66 de ani, din comuna Florești, conform polițiștilor.

În vederea completării probatoriului și stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele, la data de 2 septembrie 2026, polițiștii au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, la imobilele unor persoane bănuite de implicare în activitatea infracțională.

De asemenea, mai multe persoane au fost conduse la sediul poliției, în baza mandatelor de aducere, pentru audieri și pentru continuarea activităților procedurale.

În urma administrării probatoriului, față de bărbatul de 66 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

El urmează să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea analizării oportunității luării unei alte măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale, precum și pentru clarificarea tuturor împrejurărilor de fapt și de drept, mai menționează autoritățile.