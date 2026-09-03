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Miros de gaz la Spitalul Județean Piatra-Neamț. Alimentarea a fost oprită

Un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț intervine la Spitalul Județean Piatra-Neamț, după ce a fost sesizată prezența mirosului de gaz în zona Pavilionului de Interne. Alimentarea cu gaze a fost oprită, iar verificările au arătat că nu este necesară evacuarea pacienților.
Miros de gaz la Spitalul Județean Piatra-Neamț. Alimentarea a fost oprită
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Sursa foto: ISU Neamț
Alexandra-Valentina Dumitru
03 sept. 2026, 16:50, Social
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La locul intervenției se află și membri ai SPSU, iar pentru remedierea situației a fost solicitată intervenția reprezentanților Delgaz Grid.

Ajunși la locul evenimentului, pompierii au constatat că mirosul de gaz provenea de la o conductă de distribuție care prezenta defecțiuni și care era amplasată în exteriorul clădirii, potrivit ISU Neamț.

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Concomitent cu asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, pompierii au verificat zona pentru a stabili dacă se impune evacuarea persoanelor din clădire.

În urma verificărilor, s-a constatat că nu este necesară evacuarea pacienților și a cadrelor medicale.

Accesul pietonal și auto în zonă a fost restricționat, iar persoanele și câteva autoturisme au fost evacuate din perimetrul afectat.

Echipajul Delgaz Grid a oprit alimentarea cu gaze până la remedierea defecțiunilor.

Pompierii ISU Neamț au rămas la locul evenimentului pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor.

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