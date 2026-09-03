Miros de gaz la Spitalul Județean Piatra-Neamț. Alimentarea a fost oprită

La locul intervenției se află și membri ai SPSU, iar pentru remedierea situației a fost solicitată intervenția reprezentanților Delgaz Grid.

Ajunși la locul evenimentului, pompierii au constatat că mirosul de gaz provenea de la o conductă de distribuție care prezenta defecțiuni și care era amplasată în exteriorul clădirii, potrivit ISU Neamț.

Concomitent cu asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, pompierii au verificat zona pentru a stabili dacă se impune evacuarea persoanelor din clădire.

În urma verificărilor, s-a constatat că nu este necesară evacuarea pacienților și a cadrelor medicale.

Accesul pietonal și auto în zonă a fost restricționat, iar persoanele și câteva autoturisme au fost evacuate din perimetrul afectat.

Echipajul Delgaz Grid a oprit alimentarea cu gaze până la remedierea defecțiunilor.

Pompierii ISU Neamț au rămas la locul evenimentului pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor.