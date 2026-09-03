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Aventură cu Enduro încheiată cu amenzi în Maramureș. Trei cetățeni cehi, opriți de jandarmii montani

Trei cetățeni cehi au fost amendați, joi, 3 septembrie, de jandarmii montani după ce au fost surprinși deplasându-se cu motociclete Enduro într-un fond cinegetic din zona Vârful Roții, în apropiere de Cavnic.
Aventură cu Enduro încheiată cu amenzi în Maramureș. Trei cetățeni cehi, opriți de jandarmii montani
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Sursa foto: Inspectoratul Județean de Jandarmi Maramureș
Oana Antipa
03 sept. 2026, 17:11, Social
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Autoritățile avertizează că astfel de activități pot perturba animalele sălbatice și le pot determina să-și părăsească habitatul.

Surprinși la peste 1.200 de metri altitudine

Cei trei cetățeni cehi au fost identificați de jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montani Cavnic, în timpul unei misiuni de patrulare.

Aceștia desfășurau activități recreative cu motociclete de tip Enduro în fondul cinegetic din zona Vârful Roții, la o altitudine de aproximativ 1.216 metri.

În urma verificărilor, jandarmii au constatat că accesul acestora cu motocicletele în zona respectivă încălca prevederile legale privind protecția fondului cinegetic.

Fiecare dintre cei trei cetățeni cehi a primit o amendă în valoare de 1.000 de lei. Sancțiunile, în valoare totală de 3.000 de lei, au fost aplicate în baza Legii nr. 407/2006 privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic.

Jandarmii avertizează asupra impactului asupra animalelor sălbatice

Dincolo de încălcarea legislației, jandarmii montani atrag atenția că deplasarea motocicletelor Enduro prin zonele sălbatice poate avea efecte asupra faunei.

Zgomotul produs de motoare și trecerea repetată a vehiculelor pot speria animalele și le pot determina să părăsească zonele în care se adăpostesc sau se retrag pentru liniște.

Autoritățile atrag atenția în mod special asupra comportamentului urșilor. Perturbarea habitatului, alături de alți factori, poate determina animalele să se deplaseze spre zone aflate mai aproape de localități, ceea ce poate crește probabilitatea întâlnirilor cu oamenii.

Apel la respectarea regulilor pe munte

Jandarmii reamintesc, în acest context, că zonele montane nu sunt exclusiv spații destinate activităților recreative, ci reprezintă habitatul mai multor specii de animale sălbatice.

Turiștii și persoanele care practică activități în aer liber sunt îndemnați să respecte regulile de acces în fondurile cinegetice și restricțiile aplicabile vehiculelor motorizate.

Incidentul din zona Vârful Roții s-a încheiat fără alte evenimente, cei trei cetățeni cehi fiind sancționați contravențional pentru accesul cu motocicletele Enduro în fondul cinegetic.

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