Românii din Irlanda de Nord nu vor mai merge la Edinburgh pentru servicii consulare. România deschide un birou la Belfast

Ministrul de Externe a vizitat spațiul din centrul Belfastului în care va funcționa viitorul Birou Consular și a precizat prin intermediul unui mesaj postat pe platforma Facebook că negocierile au fost finalizate, contractul de închiriere este semnat, iar autorizațiile necesare au fost obținute.

Urmează lucrările de amenajare, astfel încât biroul permanent să poată deveni operațional până la finalul anului.

Deschiderea este importantă pentru comunitatea românească din Irlanda de Nord, estimată de ministru la peste 20.000 de persoane, dintre care aproape 7.000 locuiesc în Belfast. În prezent, românii din regiune sunt nevoiți să se deplaseze până la Consulatul General de la Edinburgh pentru anumite servicii, precum eliberarea pașapoartelor sau actele notariale.

În aproximativ trei săptămâni, o echipă de consuli urmează să revină la Belfast pentru servicii itinerante. După două asemenea deplasări organizate în prima parte a anului, autoritățile își propun să depășească 1.000 de servicii consulare itinerante furnizate în Belfast în cursul anului 2026.

Discuții despre siguranța românilor după incidentele recente

Vizita Oanei Țoiu a inclus și o întrevedere la Stormont Castle cu Joanne Bunting și Aisling Reilly, miniștri delegați în cadrul Executive Office al Irlandei de Nord.

Discuțiile au vizat protejarea cetățenilor în contextul atacurilor recente și măsurile pentru prevenirea unor noi violențe. Ministrul român a menționat incidentele din Ballymena și Belfast și a salutat condamnarea violențelor de către liderii politici locali, precum și intervenția forțelor de ordine.

„Românii din Irlanda de Nord muncesc onest, își cresc copiii aici și merită să trăiască în deplină siguranță și respect”, a transmis Oana Țoiu.

Prevenirea intoleranței și a discriminării

Ministrul a atras atenția și asupra manifestărilor de xenofobie și asupra riscului ca faptele unor persoane să fie folosite pentru stigmatizarea unor comunități întregi.

În discuțiile cu autoritățile nord-irlandeze au fost abordate programele educaționale pentru prevenirea intoleranței și discriminării, activitatea asociațiilor românești și sprijinirea antreprenorilor. Cele două părți au convenit continuarea consultărilor și organizarea unor întâlniri directe între autorități și comunitate.

România a reînființat, de asemenea, la începutul acestui an, Consulatul Onorific din Irlanda de Nord, prin numirea Mălinei Vîrtejanu în funcția de consul onorific.